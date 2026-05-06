Universitario de Deportes volverá a enfrentar a Coquimbo Unido, este jueves 7 de mayo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Ambos clubes se enfrentaron el pasado 14 de abril, en donde el conjunto chileno se llevó la victoria por 2 a 0 en el Estadio Monumental. No obstante, la ‘U’ logró recuperarse del golpe y derrotó 4-2 a Nacional e igualó la balanza en el grupo.

Deportes Tolima, Nacional, Universitario y Coquimbo Unido tienen cuatro puntos y esta fecha puede ser determinante para tomar ventaja y acercarse a la siguiente fase del certamen.

¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026?

Universitario de Deportes y Coquimbo Unido se verán las caras por la fecha 4 de la Copa Libertadores este jueves 7 de mayo del 2026.

¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?

El duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido está programado para iniciar a las 7:00 p.m. (hora peruana) y las 9:00 p.m. (hora chilena).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m. del miércoles

¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 4 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido