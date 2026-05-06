Universitario de Deportes volverá a enfrentar a Coquimbo Unido, este jueves 7 de mayo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Ambos clubes se enfrentaron el pasado 14 de abril, en donde el conjunto chileno se llevó la victoria por 2 a 0 en el Estadio Monumental. No obstante, la ‘U’ logró recuperarse del golpe y derrotó 4-2 a Nacional e igualó la balanza en el grupo.
Deportes Tolima, Nacional, Universitario y Coquimbo Unido tienen cuatro puntos y esta fecha puede ser determinante para tomar ventaja y acercarse a la siguiente fase del certamen.
¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026?
Universitario de Deportes y Coquimbo Unido se verán las caras por la fecha 4 de la Copa Libertadores este jueves 7 de mayo del 2026.
¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?
El duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido está programado para iniciar a las 7:00 p.m. (hora peruana) y las 9:00 p.m. (hora chilena).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. del miércoles
¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 4 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.
Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.