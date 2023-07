El primer capítulo entre Universitario de Deportes y Corinthians por los playoffs de la Copa Sudamericana finalizó con el local como vencedor (1-0), gracias al solitario gol de Felipe Augusto en el minuto 79. Ahora inician los preparativos para la revancha en el Estadio Monumental; sin embargo, Vanderlei Luxemburgo, DT del ‘Timao’, se mostró contrariado por emergencia sanitaria del Perú debido al Síndrome de Guillain-Barré.

En conferencia de prensa tras la victoria de Corinthians, el entrenador brasileño se pronunció sobre el brote que se vive en el país y la posibilidad de contagio en un estadio que lucirá repleto.

“Independientemente del país, un brote es un brote. No somos conejillos de Indias. ¿Quiénes son los responsables de que vayamos allí y nos contaminemos? ¿No hay un decreto federal, del Ministerio de Salud, que decreta que hay brote? Queremos jugar en Perú, pero ahorita tenemos que ser responsables”, señaló.

Asimismo, Luxemburgo deslizó la posibilidad de aplazar el encuentro o cambiar de escenario. No obstante, esta propuesta sería rápidamente descartada por la Conmebol.

“Es un problema muy serio. No queremos dejar de jugar en Perú, pero este momento requiere responsabilidad, por eso no nos arriesgamos. ¿Por qué no mudarse a un país que no tenga ningún problema? Esto es muy grave. ¿Tiene que pasar una muerte para que la gente que dirige el fútbol tenga responsabilidad?”, sentenció.