Universitario vs Cristal en vivo: mira la transmisión del partido más esperado de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El próximo sábado 16 de septiembre de 2023, a las 8:30 de la noche, en el Estadio Nacional, rimenses y cremas se verán las caras en un choque determinante por el liderato del campeonato. Ambos han logrado colocarse en la cima de la tabla con 25. Si deseas seguir la acción en vivo, podrás sintonizar el canal Liga 1 MAX a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, tendrás la opción de ver el partido en línea mediante la plataforma de streaming DGO (DirecTV GO) y Liga 1 Play. No te pierdas este emocionante duelo.

