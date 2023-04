Si hablamos de duelos entre Universitario y Cristal, de inmediato la mente nos lleva a los 90, cuando ambos clubes se hicieron dueños del fútbol peruano, con sendos tricampeonatos para cada uno. Uno de los protagonistas de los duelos era Pedro Garay, capitán del cuadro celeste que llegó a la fina lde la Copa Libertadores 1997.

¿Qué nos podría comentar sobre el rendimiento de Cristal en la Copa Libertadores?

En el primer partido que perdió empezó bien pero luego cayó en el juego de Fluminense, puesto que es un equipo que toca bien el balón. Ante River Plate, lo que yo no veo un líder en Cristal en este momento, porque se le pudo empatar ahí. Quisieron igualar el ritmo y le faltó alguien dentro del campo que sea una voz que busque apaciguar y no caer en el ritmo de ellos. Todos sabemos que el fútbol argentino y brasileño es distinto a lo que se ve en Perú.

Es un grupo complicado, pero se tenía muchas expectativas con Cristal por lo hecho en la fase previa ante Nacional de Paraguay y Huracán. ¿Con dos derrotas se puede decir que está eliminado?

Está un poco difícil para Cristal porque ahora tiene que ir a la altura de La Paz para enfrentar a The Strongest. Los partidos hay que jugarlos, así como en nuestra época cuando teníamos la de perder de visita pero sacábamos los puntos. Pienso que Cristal puede lograrlo pero todo depende de la mentalidad y ganas que pongan los jugadores. Tienen un equipo joven y le falta partidos internacionales. Ojalá consigan la clasificación a la Copa Sudamericana.

Se extraña la presencia de un Jorge Cazulo o Pedro Garay ahí en el medio campo...

En todos los equipos que he jugado tenía mucha comunicación con el técnico, porque él ve los partidos de otra manera al costado del campo de juego, el accionar de los jugadores. La iniciativa la deben tener los jugadores, ahí Cristal necesita alguien que organice y ordene al equipo y compita como debe ser.

De lo que ha visto, ¿qué opina del trabajo de Tiago Nunes al mando?

Yo tuve varios entrenadores brasileños cuando fui jugador de fútbol y sé la actitud y carácter de los brasileños. A ellos no les gusta perder los partidos y siempre tratan de jugar de igual a igual con sus rivales. Veo que Nunes está haciendo un buen trabajó, lastimosamente faltan jugadores de jerarquía.

No le gustan los fichajes extranjeros de esta temporada

Cristal con el central brasileño Ignacio Da Silva se reforzó bien. Es muy bueno ya que da seguridad. Lastimosamente en la media cancha no tiene un jugador creativo que haga los pases entre líneas. Todo depende de los movimientos de los delanteros y lo que he visto en Cristal es que no tenemos eso y jugadores de jerarquía.

¿Y de Brenner Marlos qué nos puede decir?

Le falta mucho la verdad. Le falta más movimientos. Lo que yo veo en él es que juega muy lejos del área, recibe el balón muy lejos y ya no tiene esa velocidad para llegar al arco cuando los balones van por los costados.

CLÁSICO MODERNO POR EL APERTURA

¿Qué duelo de Sporting Cristal vs. ‘U’ recuerda? ¿con cuál se queda?

Me quedó con el duelo con el cual conseguimos el tricampeonato [1-1 en el Nacional en 1995]. Fue un partido de ida y vuelta, en el cual los dos entramos a ganar. A nosotros se nos dio el resultado y pudimos campeonar.

En los 90′, la U y Cristal se repartieron títulos, ¿y en la actualidad quién sacó ventaja fue Alianza Lima? ¿Qué pasó?

La realidad es que Alianza Lima tiene varios jugadores con experiencia y recorrido que han logrado el título. Ahí está la diferencia en cuanto a la U, pese a que se reforzó. Cristal tiene jugadores jóvenes. Alianza Lima es el mejor equipo en el fútbol peruano.

¿Alianza es el ejemplo de saber invertir?

Está invirtiendo bien porque ha traído muchos jugadores de experiencia y buen nivel. Lo demostró en Paraguay y yo creo que lo va a demostrar con más partidos internacionales y eso va a ser importante para la institución y que busque el título a nivel nacional.

Le ganó a Libertad que es líder en el fútbol paraguayo, ¿imagino que en su país no se esperaban perder ante Alianza?

Nadie esperó que Alianza que gané a Libertad acá en Paraguay porque, como todos sabemos, Libertad tiene jugadores de mucha experiencia y jerarquía.

El ‘Puma’ o Pedro Garay, ¿quién era más temperamental?

Yo creo que los dos tenemos diferentes temperamentos. Él con su forma de ser y yo con mi manera de manejarme dentro del campo de juego. Estamos ahí en cuanto con respecto a temperamento.

¿Recuerda alguna rencilla con ‘El Puma’?

Siempre hay rencilla en los partidos cuando enfrentamos a la U o Alianza . Yo me acuerdo de que tuve problemas con ‘Kanko’ Rodríguez. En varias ocasiones siempre hay rencillas dentro del campo de juego, pero ahí termina. Siempre me encuentro con él y somos como amigos.

Herrera en Cristal superó lo hecho por Bonnet más allá de los goles

Bonet es mejor que Herrera. Salió goleador en varias ocasiones y varias veces campeón con Sporting Cristal. Herrera también salió campeón y quizás no haya mucha diferencia. Los dos saben lo que tienen que hacer dentro del área.

¿Quién llega mejor para el duelo entre Sporting Cristal vs Universitario?

Un partido que no se puede saber ya que son 90 minutos y siempre digo que gane el mejor. Cristal viene mejor por la exigencia de rivales que tuvo en la Copa Libertadores y eso te da más ritmo y competencia.

CASA CELESTE

¿Está de acuerdo con esta decisión de Innova de que la mayoría de titulares sean formados en casa o es un riesgo que ha hecho y le está costando en la Copa Libertadores?

Es un riesgo, pero es muy importante para la institución de sacar jugadores y a la vez puedan ser transferidos a otros países. Lo que yo no veo en ellos es que no contratan 4 o 5 jugadores de mejor nivel de los extranjeros que tiene ahora para que sea una ayuda a los más jóvenes.

Pero para traer mejores jugadores extranjeros se necesita dinero o pasa por un mejor tema de visoria o scouting, ¿qué nos puede decir bajo su experiencia?

Tiene que ver con un tema de scouting. Hay que tratar de ver mejor porque no sé cuánto son los precios de los jugadores de Sporting Cristal, pero creo que a nivel de Sudamérica hay mejores jugadores de los extranjeros que tiene ahora.

Entonces, es un tema de visoria...

Yo a veces me pongo a pensar en la razón con el tema de scouting. Para ver a los jugadores extranjeros porque no preguntan a nosotros, de repente a mí, en Paraguay, ¿a quién puede llevar?, o en Brasil, a Julinho, ¿a qué jugador podemos traer con las características que se maneja en Sporting Cristal? En Argentina que está Luis Alberto Bonnet o Marcelo Asteggiano, preguntar por refuerzos. Siempre queda ese recuerdo de jugar bonito, llegar a los goles y ser siempre ganador. Esa característica de jugadores es lo que necesita Sporting Cristal.

