El duelo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 fue suspendido por falta de garantías, según fuentes de El Comercio.
Un capitán de la 'U', con minutos en Liga 3 y polifuncionales: ¿Quiénes son los 'sparrings' de Barreto y cómo se justifica sus convocatorias?
Aún a falta de un comunicado oficial, es un hecho que el duelo no se jugará este miércoles 15 de octubre del 2025.
La organización tomó la decisión de suspender el duelo debido a las movilizaciones programadas para llevarse a cabo en los próximos días por la situación política del país.
