Por Redacción EC

Universitario vs Cusco FC EN VIVO: sigue aquí el partido por la Liga 1

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  • Horarios del partido Universitario vs Cusco FC

7:30 pm: México

8:30 p.m.: Colombia, Ecuador, Perú

9:30 p.m: Chile, Bolivia, Venezuela

10:30 p.m.: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

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Cusco FC llega a este partido después de golear 4-1 a Alianza Atlético en su debut en el Torneo Clausura. 

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Este encuentro marcará el regreso al coloso de Ate de Javier Rabanal y Miguel Silveira, exentrenador y exjugador de la 'U' en la primera parte de la presente temporada, respectivamente. 

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Universitario, dirigido por el argentino Héctor Cúper, derrotó a domicilio por 1-2 a ADT en Tarma y esta noche querrá prolongar su racha ganadora con una victoria ante el cuadro dorado del Cusco. 

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El minuto a minuto y las incidencias online del partido podrás seguirlas aquí en El Comercio. 

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El compromiso comenzará a las 8:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate. El encuentro será transmitido en vivo por el canal Liga 1 Max. 

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Universitario de Deportes recibe hoy a Cusco FC en el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2026. Encuentra en esta nota toda la información del choque. 

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