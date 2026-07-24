Universitario vs Cusco FC EN VIVO: sigue aquí el partido por la Liga 1
Cusco FC llega a este partido después de golear 4-1 a Alianza Atlético en su debut en el Torneo Clausura.
Este encuentro marcará el regreso al coloso de Ate de Javier Rabanal y Miguel Silveira, exentrenador y exjugador de la 'U' en la primera parte de la presente temporada, respectivamente.
Universitario, dirigido por el argentino Héctor Cúper, derrotó a domicilio por 1-2 a ADT en Tarma y esta noche querrá prolongar su racha ganadora con una victoria ante el cuadro dorado del Cusco.
El minuto a minuto y las incidencias online del partido podrás seguirlas aquí en El Comercio.
El compromiso comenzará a las 8:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate. El encuentro será transmitido en vivo por el canal Liga 1 Max.
Universitario de Deportes recibe hoy a Cusco FC en el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2026. Encuentra en esta nota toda la información del choque.
7:30 pm: México
8:30 p.m.: Colombia, Ecuador, Perú
9:30 p.m: Chile, Bolivia, Venezuela
10:30 p.m.: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay