Universitario vs. Cusco FC: minuto a minuto
Los cremas lideran la tabla con 21 puntos y recuperaron el primer lugar en la jornada pasada. Cusco FC está al acecho con solo dos unidades menos y, a diferencia de la ‘U’, no tendrá descanso en lo que queda del campeonato.
Posible alineación Universitario de Deportes
Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.
Posible alineación Cusco FC
Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.
¿A qué hora juegan Universitario vs Cusco FC?
- Perú: 6:00 p.m.
- Ecuador: 6:00 p.m.
- Colombia: 6:00 p.m.
- Venezuela: 7:00 p.m.
- Bolivia: 7:00 p.m.
- Argentina: 8:00 p.m.
- Uruguay: 8:00 p.m.
- Brasil: 8:00 p.m.
- Chile: 8:00 p.m.
- Paraguay: 8:00 p.m.
El partido se llevará a cabo este sábado a las 6:00 p. m. en el estadio Monumental de Ate.
¿Dónde ver el Universitario vs Cusco FC?
El partido entre Universitario y Cusco FC será transmitido por Golperú en los canales 14 y 714 en HD. Además, los hinchas podrán seguir el partido a través de la plataforma de streaming Movistar Play.
Universitario de Deportes y Cusco FC se enfrentan este sábado 27 de septiembre en el Estadio Monumental en la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.
