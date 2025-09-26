Ernesto Cegarra
Ernesto Cegarra

Universitario vs. Cusco FC: minuto a minuto

22:39

Los cremas lideran la tabla con 21 puntos y recuperaron el primer lugar en la jornada pasada. Cusco FC está al acecho con solo dos unidades menos y, a diferencia de la ‘U’, no tendrá descanso en lo que queda del campeonato.

22:35

Posible alineación Universitario de Deportes

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

22:28

Posible alineación Cusco FC

Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

21:06

¿A qué hora juegan Universitario vs Cusco FC?

  • Perú: 6:00 p.m.
  • Ecuador: 6:00 p.m.
  • Colombia: 6:00 p.m.
  • Venezuela: 7:00 p.m.
  • Bolivia: 7:00 p.m.
  • Argentina: 8:00 p.m.
  • Uruguay: 8:00 p.m.
  • Brasil: 8:00 p.m.
  • Chile: 8:00 p.m.
  • Paraguay: 8:00 p.m.
20:58

El partido se llevará a cabo este sábado a las 6:00 p. m. en el estadio Monumental de Ate.

20:54

¿Dónde ver el Universitario vs Cusco FC?

El partido entre Universitario y Cusco FC será transmitido por Golperú en los canales 14 y 714 en HD. Además, los hinchas podrán seguir el partido a través de la plataforma de streaming Movistar Play.

20:51

Universitario de Deportes y Cusco FC se enfrentan este sábado 27 de septiembre en el Estadio Monumental en la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

