Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO | Previa y últimas noticias del partido por el Torneo Clausura
- Resultados de FC Cajamarca en el Clausura
Empate 2-2 ante Juan Pablo II College (local)
Derrota 2-1 ante Deportivo Garcilaso (visita)
Derrota 0-2 ante Sport Huancayo (local)
Victoria 2-4 ante Melgar (visita)
- Resultados de Universitario en el Clausura
Victoria 1-2 ante ADT (visita)
Victoria 2-1 ante Cusco FC (local)
Derrota 2-0 ante Cienciano (visita)
Empate 1-1 ante Cristal (local)
FC Cajamarca, dirigido por el paraguayo Celso Ayala, venció en la fecha pasada a Melgar en Arequipa por 2-4, una victoria importante que le permitió a ese equipo sumar cuatro unidades en la tabla de posiciones. Ahora, como locales y ante el vigente tricampeón, los cajamarquinos intentarán hacerse fuertes para conseguir una nueva victoria y escalar posiciones en la clasificación.
La 'U' tiene siete puntos y ocupa la novena casilla en la tabla del Clausura. Los cremas están obligados a ganar para subir a los primeros lugares y pelear por el título del torneo.
Universitario de Deportes, dirigido por el argentino Héctor Cúper, empató en la fecha pasada 1-1 ante Sporting Cristal en condición de local. El gol de los merengues fue anotado por Gianluca Lapadula, uno de los más recientes refuerzos del club que ya suma dos dianas en cuatro partidos oficiales.
- El canal Liga 1 MAX transmitirá el partido EN VIVO para todo el país, mientras que el minuto a minuto y las incidencias online podrás seguirlos en esta misma nota.
El compromiso comenzará a las 3:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Héroes de San Ramón, en la ciudad de Cajamarca.
- Universitario de Deportes , vigente tricampeón peruano, visita a FC Cajamarca en un atractivo partido a disputarse este domingo 16 de agosto. Sigue todas las incidencias de este encuentro en El Comercio.