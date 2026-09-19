Por Redacción EC

Universitario vs. Garcilaso en vivo: sigue las incidencias del partido por el Torneo Clausura

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  • Así anuncia Deportivo Garcilaso el partido de este sábado ante la 'U´ en Cusco.
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  • El cuadro celeste necesita vencer en casa a la 'U' para recuperar el liderato del Clausura. El 'Garci' suma nueve victorias consecutivas jugando en casa y hoy intentará extender esa racha ante un rival directo por el título del segundo torneo del año.
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  • Deportivo Garcilaso , segundo en la tabla del Clausura con 19 puntos, perdió en la fecha pasada por 1-0 ante Sport Boys en el Callao, resultado por el cual cedió el primer puesto del torneo precisamente a su rival de turno, Universitario de Deportes, que venció 2-1 de visita a Alianza Lima en el clásico peruano.
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  • El minuto a minuto y las incidencias online podrás seguirlos en esta nota de El Comercio.
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  • La transmisión televisiva del choque estará a cargo del canal Liga 1 Max . Para que puedas ver L 1 Max en Perú deberás contratar el servicio mediante los cableoperadores: Claro TV, Best Cable, DirecTV, Movistar TV, entre otros. 
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  • El partido comenzará a las 6 p.m. y tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega , ubicado en la ciudad de Cusco
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  • Deportivo Garcilaso recibe hoy en Cusco a Universitario de Deportes , en el partido válido por la décima fecha del Torneo Clausura, de la Liga 1 – 2026. Puedes seguir las incidencias del encuentro en esta nota de El Comercio

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