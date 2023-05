Lo primero que hace es mirar al cielo. Luego se persigna y finalmente alza sus manos apuntando hacia arriba. Su rostro lo dice todo: La ‘U’, su ‘U’, acaba de golear 3-0 a Sport Boys y dormirá, al menos por unos días, en la cima del Torneo Apertura, con dos puntos por delante de Alianza Lima aunque con dos partidos más. Es Jorge Fossati, el uruguayo que carga sobre sus espaldas siete década y mil batallas, el mismo que le ha devuelto la ilusión a un pueblo crema que sueña con la estrella número 27.

Don Jorge llegó a Ate en momentos turbulentos. Carlos Compagnucci se fue dejando como última herida una mini racha negativa de tres partidos sin ganar, incluido el clásico en casa. Pero con Fossati, Universitario solo ha sabido cosechar alegrías: nueve triunfos y dos empates en once partidos, entre Liga 1 y Copa Sudamericana. En ambos torneos, en estos momentos, el elenco merengue es puntero.

Los últimos partidos para los cremas no han sido nada fáciles. De hecho, pelear dos campeonatos no lo es. Pero la fe de Fossati mueve montañas y hace que su equipo esté arriba. El triunfo ante Sport Boys no solo significa el tomar el liderazgo del campeonato, sino un alivio para descansar en la siguiente fecha. Sí, es cierto, Alianza puede remontar y estar de nuevo arriba, pero la ‘U’ de Fossati va a pelear siempre. Cada fecha.

Tras la victoria ante los rosados, Deporte Total logró abordar a la mente maestra detrás del éxito crema. “Cuando llegué dejé un mensaje claro: si venía acá es porque sabía de la grandeza de este club y porque estaba seguro de la capacidad de los jugadores. Yo no levanté nada, si las cosas están saliendo es por el trabajo de todos: desde el administrador, que es Jean Ferrari, pasando por todas las áreas del club”, nos dice mientras emprende la marcha feliz de haber presenciado un nuevo triunfo de los suyos.

¡𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂́𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝟭𝗕𝗲𝘁𝘀𝘀𝗼𝗻!



8️⃣ partidos ⚽️

1️⃣ empates 🤝🏻

7️⃣ victorias ✅



Jorge Fossati 👨🏻‍🏫#UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/6gttJgw3Sj — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) April 29, 2023

Usando un esquema con tres centrales -o un líbero y dos stopper-, dos laterales volantes con mucho ida y vuelta, tres mediocampistas con movimientos y dos delanteros -ese 5-3-2 que le funcionó a Alianza en 2021 para salir campeón-, Jorge le ha devuelto la sonrisa al hincha de Universitario. Y la ilusión de que sí se puede, incluso teniendo un plantel corto. Porque si no está Urruti, Rivera -naturalmente extremo- puede ser segundo delantero. Y si Alex Valera, el goleador del torneo con seis tantos, se hace expulsar; Emanuel Herrera está listo para inflar redes -el ‘Tanque’ lleva cuatro goles en el Apertura y uno en la Sudamericana-.

La clave de este equipo de Fossati, más allá del trabajo y entrega en cada entrenamiento, está también en la mentalidad. El cambio de chip implantado por un técnico que antes de llegar a la ‘U’ dirigió en siete países y ganó títulos en cinco de ellos, incluido una Sudamericana con LDU de Quito 2009. “Siempre trabajamos pensando en el partido que viene, no más. No pensamos en lo que sucederá después”, afirma. A diferencia del hincha, que ya saca cuentas de los puntos que necesita el equipo para ganar el Apertura, los cremas van paso a paso, con seguridad. “Ahora pensamos en el jueves y en ganarle a un durísimo rival como Independiente Santa Fe”, finaliza. Que la gente crea porque, con Fossita, hay con qué.