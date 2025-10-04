Universitario vs Juan Pablo II College EN VIVO | Sigue el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025
De ganar el encuentro en casa, la 'U' sumará 30 puntos y aumentará a ocho unidades la ventaja sobre su más cercano perseguidor, Cusco FC, que este sábado perdió como visitante por 2-1 ante Los Chankas. Es por esa razón que los merengues se encuentran con la motivación al tope de cara a este importante compromiso.
El equipo que dirige Santiago Acasiete tiene la necesidad de sumar una victoria en el Monumental para quebrar una racha de tres encuentros sin poder ganar.
El rival de los cremas, Juan Pablo II College, llega en el puesto 14 del Clausura con 11 puntos. En el partido de ida, por el Apertura, el elenco norteño venció a los cremas por un contundente 2-0. ¿Podrá el equipo papal lograr nuevamente la hazaña en el Monumental?
El cuadro crema, que dirige Jorge Fossati, llega al partido como sólido líder del Clausura con 27 unidades. Los merengues, de 11 juegos disputados, tienen 8 victorias y 3 empates. De ganar este domingo, la 'U' ampliará su ventaja en la cima del torneo y dará un paso más en su objetivo por conseguir el tricampeonato nacional.
El encuentro comenzará a las 6 p.m. y será transmitido en vivo por el canal Gol Perú. Las incidencias online podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
Universitario de Deportes recibe este domingo, 5 de octubre, a Juan Pablo II College, en un partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
