Universitario vs. Juan Pablo II en vivo
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Aquí inicia la cobertura del partido entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1.
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Universitario de Deportes recibe a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre del 2026 por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. El conjunto crema llega a este duelo tras una reconfortante goleada por 4-1 ante Alianza Atlético y con ánimos de seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones.