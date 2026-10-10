Por Redacción EC
14:57
- El conjunto crema llega a este duelo tras la destitución de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo; con el retorno de Fabián Bustos buscarán corregir el sendero del club. Por su lado, necesitan de esta victoria para seguir aspirando al campeonato.
14:40
- ¿En qué canal ver Universitario vs. FBC Melgar por Liga 1 2026 en Perú?
- En Perú, el partido de Universitario vs. FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.
14:40
- ¿A qué hora juega Universitario vs. FBC Melgar por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs. FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este sábado 10 de octubre del 2026 desde las 7:00 p.m. (hora peruana).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. del domingo.
14:39
- Posibles alineaciones de Universitario vs. FBC Melgar
- Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, César Inga; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
- FBC Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas; Cristian Bordacahar, Horacio Orzán, Kevin Minda, Matías Zegarra; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.
14:37
- Universitario vs. FBC Melgar se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate.
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