Ver Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental por amistoso de pretemporada. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 20 de enero de 2026, a las 10:00 a.m. (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:00 AM de México y las 4:00 PM de España. ¿Dónde ver? Mediante el canal de YouTube de Universitario podrás ver el amistoso. Es importante resaltar que debes de ser miembro para que puedas sintonizar el partido. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

