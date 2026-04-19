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Universitario vs Melgar EN VIVO | Sigue el partido en Arequipa por la Liga 1
El equipo local, FBC Melgar, llega a este encuentro en el séptimo puesto de la tabla con 14 unidades. El cuadro que ahora dirige el argentino Miguel Rondelli venció a mitad de semana por 1-3 a Sport Boys en el Callao y hoy intentará extender su racha de victoria como local ante la 'U', vigente tricampeón nacional.
Universitario, cuarto en la tabla de posiciones con 18 unidades, necesita ganar en Arequipa para seguir metido en la pelea por el título del Apertura. Los cremas ganaron en la fecha pasada por 1-0 a Alianza Lima en el clásico peruano, pero a mitad de esta semana sufrieron una dura derrota en casa por 0-2 ante Coquimbo Unido de Chile por Copa Libertadores.
La transmisión del encuentro estará a cargo del canal Liga 1 Max. El minuto a minuto online lo encuentras en esta nota de El Comercio.
El encuentro comenzará a las 5:15 pm y tendrá como escenario el estadio monumental de la UNSA, en Arequipa.
Universitario de Deportes visita a Melgar en Arequipa en el partido de la fecha 11 del Apertura de la Liga 1. Sigue las incidencias del encuentro aquí en El Comercio.
Así anuncia FBC Melgar el encuentro de esta tarde ante Universitario