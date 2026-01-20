Miguel Vargas fue una de las figuras de Universitario en el segundo amistoso ante Melgar, al atajar un penal y evitar el dos a cero del cuadro ‘rojinegro’.
El arquero crema mostró reflejos y seguridad para contener el remate, destacando en un momento clave del encuentro.
La intervención de Vargas le da tranquilidad al comando técnico de la ‘U’, que puede contar con un portero de nivel en sus filas aparte de Romero.
El segundo amistoso disputado entre ambos equipos este martes 20 de enero terminó 0-1 a favor de Melgar.
