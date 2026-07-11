Por Redacción EC

recibe a Millonarios este sábado 11 de julio del 2026 por partido amistoso en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ buscarán ponerse a punto de cara al inicio del Torneo Clausura de la frente a dos viejos conocidos: Rodrigo Ureña y Fabián Bustos. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs Millonarios EN VIVO por partido amistoso?

La transmisión del partido entre Universitario vs Millonarios EN VIVO partido amistoso será transmitido a través de el canal de Youtube de Universitario de Deportes

¿A qué hora juega Universitario vs Millonarios por partido amistoso?

El partido de Universitario vs Millonarios por partido amistoso desde el Estadio Monumental empieza a las 3:30 PM de Perú este sábado 11 de julio del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5:30 p.m.
  • España: 10:30 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Millonarios por partido amistoso

  • Fecha: Sábado 11 de julio del 2026.
  • Partido: Universitario vs Millonarios
  • Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Universitario TV
  • Estadio: Monumental.

¿En qué canal ver Universitario vs Millonarios por partido amistoso?

En Perú, el partido de Universitario vs Millonarios por partido amistoso lo transmite el canal oficial de Youtube de Universitario de Deportes.

VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.