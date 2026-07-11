Universitario de Deportes recibe a Millonarios este sábado 11 de julio del 2026 por partido amistoso en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ buscarán ponerse a punto de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 frente a dos viejos conocidos: Rodrigo Ureña y Fabián Bustos. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs Millonarios EN VIVO por partido amistoso?
La transmisión del partido entre Universitario vs Millonarios EN VIVO partido amistoso será transmitido a través de el canal de Youtube de Universitario de Deportes
¿A qué hora juega Universitario vs Millonarios por partido amistoso?
El partido de Universitario vs Millonarios por partido amistoso desde el Estadio Monumental empieza a las 3:30 PM de Perú este sábado 11 de julio del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.
- Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5:30 p.m.
- España: 10:30 p.m.
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Millonarios por partido amistoso
- Fecha: Sábado 11 de julio del 2026.
- Partido: Universitario vs Millonarios
- Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Universitario TV
- Estadio: Monumental.
¿En qué canal ver Universitario vs Millonarios por partido amistoso?
En Perú, el partido de Universitario vs Millonarios por partido amistoso lo transmite el canal oficial de Youtube de Universitario de Deportes.
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