La actuación de Universitario de Deportes en la fecha más reciente de la Liga 1 no ha sido la más brillante, puesto que se fueron con una derrota ante Deportivo Municipal. No obstante, el resultado no impidió que José Carvallo fuera clave, como demostró en un mano a mano en el último minuto, al evitar que se decrete la goleada rival.

El desorden que mostró el cuadro crema en este encuentro volvió a hacerse notar sobre los 96′, dado que perdieron la posesión en la mitad del campo, dejaron espacios y Municipal intentó un nuevo ataque. De esa manera, nació un largo pase para aprovechar la potencia de Roberto Ovelar, aunque el delantero fue anticipado.

Nelinho Quina consiguió llegar antes al balón, pero increíblemente solo intentó aguantar y recibir una falta, situación que no se dio. El atacante paraguayo se barrió cuidadosamente para recuperar la pelota y de inmediato encaró rumbo al área, superando con mucha facilidad a otro defensa crema.

A pesar de tener panorama para disparar a puerta, Ovelar decidió habilitar a Kevin Peña, quien llegaba por el centro del área. El jugador de Municipal remató en primera, pero José Carvallo realizó una gran estirada y terminó sacando el balón por la línea de fondo, para tranquilidad de todos en Universitario.

El cuadro ‘Edil’ encontró una oportunidad más de anotar en el córner, pero ya no lograron aprovechar para ampliar el marcador. Tras obtener estos tres puntos, suben hasta el sexto lugar de la Fase 2 con 17 puntos, mientras que la ‘U’ queda en el décimo puesto con 14 unidades. La pelea por clasificar a competencias internacionales se ajusta.