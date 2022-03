Conforme a los criterios de Saber más

A sus cortos 23 años, Renato Espinosa ha tocado el cielo y el infierno del fútbol peruano. Sabe lo que es campeonar y descender, experiencias que le han servido en demasía para madurar y formarse no solo como profesional, sino también como persona. Comenzó jugando de pequeño en las canchas de Chincha y continuó haciéndolo en Lima cuando su familia se mudó por cuestiones laborales. Hoy, ya profesional y en Deportivo Municipal , equipo del cual su abuelo era hincha, viene destacando con goles y sueña en grande en la Liga 1 , aunque no descuida su otra pasión: el bodyboard.

“Nosotros (Municipal) creemos que tenemos el equipo como para pelear el campeonato y obviamente estar arriba. Me siento muy contento. Estoy feliz, pasando este bonito momento con el equipo, pero igual con la misma hambre, dedicación y esfuerzo para no conformarme y seguir adelante, y poder llegar al objetivo de fin de año”, comienza diciendo Renato Espinosa. Empero, para llegar a este punto tuvo que pasar por un espinoso camino y, como se dijo líneas arriba, probar una de cal y otra de arena.

“Yo comencé todo el tema del fútbol en Chincha. Empecé jugando en la academia del profesor Figueroa. Y de ahí jugué en paralelo los fines de semana AFIM (Asociación de Fútbol Interclubes de Menores) con Regatas. Como Chincha y Lima están básicamente cerca, entonces podía hacerlo. Después, a los 13 años y por el trabajo de mi papá, vengo a vivir a Lima. Obviamente dejé la academia en Chincha y me vengo a jugar en Regatas. En Regatas fuimos unas de las mejores categorías del club, de hecho campeonamos Oro B, que Regatas en su historia creo que solo campeonó dos veces y una de esas fuimos nosotros”, revela.

Es así que luego de brillar en menores, Sporting Cristal tocó su puerta y lo acercó más a su sueño de ser jugador profesional. “De ahí me jala Sporting Cristal y desde el 2015 hice menores. Ya en el 2017 me ascienden al primer equipo. Bueno, ese año salí a Ayacucho a buscar mi futuro... Fue una experiencia de vida muy buena y una experiencia futbolística muy mala porque prácticamente no jugaba, no entrenaba. Estuve ahí cinco meses. Ahí hubo problemas con los salarios y no aguanté más. No por el tema mental, sino por el tema económico. No me pude mantener más porque yo no soy una persona que le guste pedir. Siempre me ha gustado ganarme la mía y vivir con la mía. Yo regreso a Lima y gracias a Dios Cristal me abre las puertas. Viví cosas que nunca había vivido. Viví experiencias fuertes que me hicieron cambiar la mentalidad”, agrega recordando los duros momentos que pasó en su primera experiencia en provincia.

Campeonato con Sporting Cristal y un recuerdo inolvidable

Luego de salir de Ayacucho, Renato Espinosa regresó a Sporting Cristal, donde debutó y ese mismo año (2018) celebró su primer y hasta el momento único título en el fútbol peruano. “Fue una alegría inigualable hasta ahora. Obviamente uno siempre sueña al comienzo del año con eso. Bueno, no me tocó estar convocado en las finales, pero igual todo el equipo estaba ahí. En el partido de ida en Matute nos toca verlo en el camerín a todos los que no salimos en lista. Llevamos un televisor porque no nos dejaban verlo desde el campo, y de ahí en el Estadio Nacional verlo desde la tribuna. Son recuerdos que me hacen bien feliz”, rememora.

Renato Espinosa campeón con Sporting Cristal en el 2018 | Foto: Instagram.

Su otra pasión: el bodyboard

Si hay otra cosa que le guste a Renato Espinosa aparte del fútbol es el bodyboard, una actividad de carácter acuático, semejante al surf, pero que se realiza tumbado boca abajo sobre la tabla. “No tengo un deporte así como hobbie porque yo toda la vida he sido deportista y básicamente me gustan todos, pero si es que hay uno en específico es el bodyboard, que corre olas”, nos cuenta. Además, este gusto por el mar y las olas lo evidencia en sus redes sociales con distintos clips e instantáneas.

Su peor momento en el fútbol

Para muchos futbolistas, lesionarse quizás es lo peor que les puede suceder en el deporte rey, pero para otros es irte al descenso, como le sucedió a Renato el año pasado con Alianza Universidad de Huánuco.

“Yo llegó a Alianza Universidad peleando el puesto con el ‘Tanque’ Neumann. Con el profe Ronny Revollar terminé siendo titular hasta que no se dieron los resultados y le tocó salir. Simplemente no se dieron los resultados. Nadie quería descender, obviamente. Es una sensación muy fea. Yo siento que más que problemas internos, hubo mala suerte”, comenta al respecto.

Asimismo, el delantero realiza una reflexión: “He tenido muchos sentimientos en esta carrera tan corta. Me ha tocado campeonar, me ha tocado descender, y siento que a mi corta experiencia he vivido mucha experiencias. Eso igual me ha forjado como jugador”.

Deportivo Municipal: nuevo reto

Como si fuera obra de Dios, a Espinosa le llega la propuesta de Deportivo Municipal, equipo del cual era hincha su abuelo, y él no lo piensa dos veces. Estampa su firma de inmediato.

“‘Muni’ es el segundo equipo de todos los peruanos. Es el equipo que nunca quieres que le vaya mal, seas hincha del equipo que seas, nunca deseas que ‘Muni’ pierda. De hecho tengo familia... Mi abuelo, que falleció hace un tiempo, fue hincha del ‘Muni’. Además, tener la propuesta de un equipo tradicional, con mucha historia, pesó bastante. Además de que es un club con bastante vitrina y haciendo un buen año aquí se puede dar el salto que todo futbolista quiere”, apunta.

En el cuadro ‘Edil’ compite con Roberto Ovelar , un experimentado delantero que ha paseado su fútbol por distintos países y grandes equipos, pero eso no lo amilana. Al contrario, le da una motivación extra para mejorar.

“La competencia es sana, gracias a Dios. Con Ovelar nos llevamos muy bien. Obviamente el ‘Bufalo’ es un jugador con muchísima experiencia. Ha jugado en muchos equipos grandes y del cual yo voy a aprender mucho este año, y la relación es buenísima. Él se alegra por los goles que me tocaron hacer, yo me alegro cuando a él le tocó hacer los goles en Cusco contra Cienciano. Es una buena relación. De hecho con Luis Ramos también hemos hecho una linda relación y eso ayuda, la competencia sana, porque eso saca lo mejor de cada uno.

Renato Espinosa y Roberto Ovelar celebrando un gol | Foto: Deportivo Municipal.

“Él mismo se acerca y trata de ayudarte. Entre nosotros nos ayudamos. Hay cosas que yo veo y él no las ve, y se las digo. Nos apoyamos entre nosotros y nos decimos las cosas porque queremos lo mejor para el otro”, añade.

Volver a jugar en altura

Este año, luego de dos temporadas, el campeonato nacional volvió a ser descentralizado y los equipos de provincia regresaron a jugar de local en sus respectivas plazas. “De hecho se hace más complicado, pero sí. Es bonito conocer otras provincias, jugar en otros lados y poder demostrar en verdad de lo que estamos hechos. A mí me gusta bastante”, nos dice Renato Espinosa.

En esa línea, el primer partido de altura que afrontó Deportivo Municipal fue en el Cusco contra Cienciano, el cual perdieron por 4-2. “Contra Cienciano se nos complicó porque el futbolista lo más cerca que ha estado de jugar en altura fue hace dos años, así que nosotros nos topamos contra una pared que fue la altura, pero aún así terminamos teniendo casi toda la posesión y no nos rendimos nunca. Nos metieron cuatro goles, pero metimos dos y no bajamos los brazos nunca. Siempre tenemos la mentalidad de conseguir los tres puntos porque estamos convencidos del equipo que tenemos”, precisa el ariete de 23 años.

No obstante, esa experiencia le sirvió al plantel para adecuarse más pronto que tarde y, dos semanas después, celebraron en Huancayo con un gol de Renato. “Nosotros, como futbolistas tenemos que adaptarnos. Y mientras más rápido lo hagamos mejor. Fue, como te digo, un golpe contra la pared el hecho de jugar por primera vez en la altura, porque eso es lo que siente, y después ya sabes cómo es. Entonces, una segunda vez que vas a la altura, ya sabes qué hacer. Es un proceso de adaptación que lo hemos hecho muy rápido”, declara.

Objetivos a corto, mediano y largo plazo

Renato Espinosa está viviendo un dulce presente, pero no se duerme en sus laureles y apunta alto en su carrera profesional. “El objetivo es terminar siendo titular y para eso es justamente la competencia, porque yo teniendo al ‘Bufalo’, sabiendo que el ‘Bufalo’ es el ‘Bufalo’, si él ve que yo me esfuerzo más, él se va a esforzar más. Hoy en día él tiene el titularato, pero eso no quita que eventualmente lo pueda tener yo, y no le va a molestar porque a mí no me molesta que él sea titular hoy en día”, nos indica.

“La selección es el sueño de todo futbolista, pero el siguiente paso... Me gustaría salir al extranjero. Jugar en equipos más competitivos, en ligas más competitivas”, agrega. Asimismo, devela que este 2022 desea llegar a dos cifras en cuanto goles se refiere.

Clásico moderno contra Universitario

En el Estadio Iván Elías Moreno, con ambas hinchadas, Deportivo Municipal afrontará un atractivo cotejo contra Universitario de Deportes , club que tiene la misma cantidad de puntos (9) en la tabla y que también pelea por el liderato.

“Nosotros estamos convencidos en ser los protagonistas del campeonato y buscar los tres puntos si importar quién se nos pare adelante. Nuestra mentalidad es mantener la idea de juego y sacar los tres puntos”, dice de forma tajante del futbolista nacional.

Municipal saludando a su hinchada en VES | Foto: Deportivo Municipal.

“Nosotros como equipo estamos muy agradecidos con la hinchada porque nos siguen a todos lados. Estuvieron en Lima, en Cusco, en Huancayo... Es algo que solo se ve en equipos grandes. Entonces, si nuestra preocupación es jugar contra un equipo grande, que sepan que también nosotros somos un equipo grande”, menciona sobre la afición ‘Edil’.

