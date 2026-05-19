Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
UNIVERSITARIO VS NACIONAL EN VIVO: sigue el partido por el Grupo B de la Copa Conmebol Libertadores
- ¿A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY por Copa Libertadores 2026?
El partido de Universitario vs Nacional comienza a las 5:00 PM en hora peruana y a las 19:00 horas de Uruguay.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
Imágenes del entrenamiento del cuadro local ante del choque por copa ante el conjunto 'crema'.
Listos ??— Nacional (@Nacional) May 19, 2026
VAMOS NOSOTROS ?????????? pic.twitter.com/HTUuxDgazK
- ¿Dónde ver Universitario vs Nacional EN VIVO ONLINE por Copa Libertadores 2026?
El partido de Universitario vs Nacional será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú y toda Sudamérica por la Copa Libertadores 2026. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
El esperado duelo se disputará este miércoles 20 de mayo a las 5:00 PM de Perú en el Estadio Gran Parque Central, Uruguay.
Universitario, dirigido por su nuevo etrenador Héctor Cúper, se prepara para un choque de alta intensidad frente a Nacional de Uruguay, en el partido por la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Universitario visitará a Nacional este miércoles 20 de mayo por la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del partido en esta nota.
Universitario visitará a Nacional este miércoles 20 de mayo por la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del partido en esta nota.