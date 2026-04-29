Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Universitario vs. Nacional en vivo:
Previa
El conjunto ‘crema’ llega a este duelo con la necesidad de ganar tras dejar pasar tres puntos en casa ante Coquimbo Unido. Por su lado, los ‘charrúas’ son los actuales líderes con un triunfo y un empate.
Previa
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido de Universitario vs Nacional por la fecha 3 de la Copa Libertadores.
¿Dónde ver Universitario vs Nacional EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Universitario vs Nacional EN VIVO por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.