Universitario de Deportes afronta este martes uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto crema visitará a Club Nacional de Football en Montevideo con la obligación de sumar para seguir soñando con los octavos de final de la Copa Libertadores. La ‘U’ llega a esta jornada con una ligera ventaja frente a sus rivales directos gracias al reglamento del torneo, que prioriza los enfrentamientos directos en caso de igualdad de puntos.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo y la ‘U’ podría terminar la fecha en octavos, en Sudamericana o eliminado de toda competencia internacional.

Universitario y una noche clave en Libertadores: así queda según gane, empate o pierda. Foto: Universitario

La opción de terminar líder quedó descartada para Universitario debido a los resultados ante Coquimbo Unido. El conjunto chileno suma 10 puntos y la ‘U’ solo podría alcanzarlo, pero al haber perdido ambos enfrentamientos directos, los cremas ya no tienen posibilidades de quedarse con el primer lugar del grupo.

Por ello, el principal objetivo ahora es pelear por la clasificación a octavos o, en el peor de los casos, asegurar un cupo a la Copa Sudamericana.

¿Qué pasa si Universitario pierde ante Nacional?

Si pierde por más de dos goles

Universitario se quedará con cuatro puntos y quedará eliminado de la Copa Libertadores.

En ese escenario, solo podrá clasificar a la Copa Sudamericana si derrota a Deportes Tolima en Lima en la última fecha. Ambos equipos sumarían siete unidades y el empate conseguido por la ‘U’ en Ibagué le permitiría mantenerse en competencia internacional.

Si pierde por dos goles

El equipo crema seguirá con cuatro puntos, quedará último del grupo y tendrá mínimas opciones de avanzar a octavos.

Necesitará vencer a Tolima en la última jornada y esperar que Coquimbo derrote a Nacional en Uruguay. En ese caso, todo se definiría por diferencia de goles, donde actualmente Universitario tiene desventaja.

Para asegurar la Sudamericana, también estará obligado a ganar en Lima.

¿Qué pasa si Universitario empata?

Si la ‘U’ rescata un empate en Montevideo, llegará a cinco puntos y terminará la fecha en zona de Copa Sudamericana.

Además, mantendrá opciones de clasificar a octavos de final, aunque necesitará derrotar a Tolima en la última jornada y esperar un resultado favorable entre Nacional y Coquimbo.

¿Qué pasa si Universitario gana?

Una victoria en Uruguay cambiaría radicalmente el panorama crema.

Con siete puntos, Universitario asegurará al 100% su clasificación a la Copa Sudamericana, ya que Nacional no podrá superarlo en la tabla.

Además, llegará con grandes posibilidades de clasificar a octavos de final, aunque nuevamente todo dependerá del duelo ante Tolima y de la diferencia de goles.

Héctor Cúper debutará con la 'U' en la Copa Libertadores ante Nacional en Uruguay. (Foto: Universitario)

El partido en Montevideo marcará el rumbo internacional de Universitario de Deportes. Los cremas no solo se juegan la continuidad en la Copa, sino también la posibilidad de mantenerse en torneos Conmebol durante el segundo semestre del año.

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