Universitario de Deportes se verá la cara ante Once Caldas por una nueva fecha de la Serie Colombia. El duelo está programado para llevarse a cabo el sábado 18 de enero del 2025, desde el Estadio Palogrande. El actual bicampeón de la Liga 1 busca llegar en óptimas condiciones para afrontar el torneo local y la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Universitario vs. Once Caldas?

El partido entre Universitario vs Once Caldas está programado para jugarse a partir de las 20:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 19:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

¿En qué canales transmiten Universitario vs. Once Caldas?

El partido de Universitario vs. Junior por la denominada Serie Colombia 2025 se podrá ver en Perú y Colombia a través de ESPN en territorio ‘cafetero’. Asimismo, en El Comercio encontrarás la cobertura minuto a minuto.

¿Dónde ver Universitario vs. Once Caldas online gratis?

Para que puedas ver la transmisión online vía streaming del partido entre Universitario vs. Once Caldas hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

Posibles alineaciones de Universitario vs. Once Caldas

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha, Jairo Vélez; Edison Flores y Álex Valera.

