Universitario vs. Pirata FC: el agradecimiento de Luis Tejada a cremas previo a partido | VIDEO

Luis Tejada vivirá un partido especial cuando Pirata FC, su club actual, se enfrente a Universitario de Deportes, uno de sus equipos anteriores, en el inicio de la fecha 2 de la Liga 1. El panameño, en la previa, mandó un mensaje de agradecimiento y analizó el encuentro a disputarse en el Estadio Monumental.

"Nunca lo niego. Tengo un cariño enorme hacia esa institución, hacia la hinchada. La verdad, quiero darles las gracias por la oportunidad que me brindaron de ponerme esa camiseta, que sé que muchos se la quieren poner y no han podido. Yo tuve la fortuna de poder lucirla. No creo que haya hecho las cosas mal ahí, pero bueno, ya pasó", indicó Luis Tejada a Gol Perú.

Asimismo, el 'Pana' se animó a hablar sobre el choque contra Universitario. "Sé de la importancia del partido. Vamos a jugar fuera de casa. Vamos a jugar con un rival que, en casa, la hinchada lo alienta mucho. Se hace fuerte de local. Nosotros tenemos que jugarlo con cabeza fría. Ser bastante inteligentes. Y jugar con la desesperación de ellos", señaló.

Pirata FC, uno de los clubes ascendidos en la presente temporada, le ganó 2-1 a Real Garcilaso en su debut en la Primera División. "Sabemos de la importancia que fue el primer partido, que se empezó con el pie derecho. Pero igual, como les comenté a los muchachos, hay que tener los pies sobre la tierra. Este campeonato es muy largo, muy duro", indicó el futbolista.

Luis Tejada, de 36 años, es uno de los refuerzos de Pirata FC para este año. Anteriormente, el atacante, además de su paso por Universitario de Deportes el 2017, estuvo en Sport Boys (2018), Juan Aurich (2010-2012 y 2015-2016) y César Vallejo (2014) a nivel local.