Universitario de Deportes y Pirata FC juegan la primera fecha de la Copa Cliente de la Liga 2026, este viernes 12 de junio de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Consulta aquí los detalles del partido y cómo sintonizar el encuentro: horario, canal oficial y más detalles.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Pirata FC por la Copa Caliente de la Liga 1 2026?

Universitario y Pirata FC se enfrentan este viernes 12 de junio en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Sekou Gassama se va de la 'U' tras siete partidos y cero goles. (Foto: Universitario)

¿Dónde ver Universitario vs Pirata FC EN VIVO?

Los cremas y los chiclayanos se verán las caras por la primera jornada de la Copa Cailente de la Liga 2026. La transmisión del partido se realizará por la Bicolor+ a través de su canal oficial de Youtube.

¿A qué hora juegan Universitario vs Pirata FC EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 20:00 hrs

Venezuela: 21:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Pirata FC