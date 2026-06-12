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Universitario de Deportes y Pirata FC juegan la primera fecha de la Copa Cliente de la Liga 2026, este viernes 12 de junio de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Consulta aquí los detalles del partido y cómo sintonizar el encuentro: horario, canal oficial y más detalles.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Pirata FC por la Copa Caliente de la Liga 1 2026?
Universitario y Pirata FC se enfrentan este viernes 12 de junio en el Estadio Mansiche de Trujillo.
¿Dónde ver Universitario vs Pirata FC EN VIVO?
Los cremas y los chiclayanos se verán las caras por la primera jornada de la Copa Cailente de la Liga 2026. La transmisión del partido se realizará por la Bicolor+ a través de su canal oficial de Youtube.
¿A qué hora juegan Universitario vs Pirata FC EN VIVO?
- Perú, Colombia, Ecuador: 20:00 hrs
- Venezuela: 21:00 hrs
- Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:00 hrs.
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Pirata FC
- Fecha: viernes 12 de junio de 2026
- Partido: Universitario vs Pirata FC
- Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Bicolor+
- Estadio: Mansiche en Trujillo