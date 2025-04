Flores solo contra el mundo renegando porque Churín no le tira el balón ni al pie ni al espacio. Polo superado por la experiencia de un Acuña campeón del mundo. Costa amagando en un metro cuadrado a su propia sombra y cediendo la posesión de la pelota 11 veces. Concha y Carabalí perdidos en el Triángulo de las Bermudas que les armaron Bustos, Castaño y Enzo Pérez por izquierda. Universitario no tenía con qué más jugarle en ataque a River Plate, que capturó un rebote en el área de Britos y se robó tres puntos en el Monumental de Ate. Es la Copa Libertadores. El mínimo error cuesta carísimo.

Que quede claro, la garra no se negocia. Ese espíritu crema que ya tiene 100 años no se encuentra a la venta en boticas. La tienes o no. Y no confundamos garra con ir a tirarle patadas a un rival. La garra crema es jugar siempre con actitud a pesar de la adversidad, comienza desde el cántico -“vamos merengues que tenemos que ganar”- en el vestuario y termina cuando el árbitro pite el final del partido. Todo lo demás -huachitas, amagues intrascendentes y fotos poseras en Instagram- son humo.

Ahora, uno por uno analicemos cuántos jugaron con ganas y garra anoche ante un River Plate que hizo lo justo y necesario para vencer por 1-0 e irse de vuelta a Buenos Aires con sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2025. Yo creo que fueron Inga, Riveros y, un escalón más abajo, Corzo. Y paramos de contar. Los demás, entre titulares y reemplazos fueron los protagonistas principales del peor partido de la era Bustos en Universitario de Deportes.

A la Copa hay que ir a competir, a dejar huella. Cualquier otro resultado es solo un dato en la estadística general de lo mal que nos va a los peruanos en el torneo. Para mayores referencias, mire aquí la tabla histórica.

Protagonistas de la derrota

El profesor Fabián Bustos alineó un once buscando dar la sorpresa. Y sí, ingrata fue la sorpresa que se llevaron los 60 mil hinchas en las tribunas del Estadio Monumental con un primer tiempo de nivel muy discreto.

Murrugarra por Ureña de ancla, y el volante fue quien no pudo despejar el balón en el área para que el chileno Díaz marque el 1-0. Costa por Pérez Guedes, y se tropezó con sus propias ideas y no encontró conectar con Polo en 55 minutos en cancha. Churín por Valera, y mientras hacía renegar a Flores por sus malas decisiones, también, chocó una y otra vez con el muro que le puso Martínez Quarta en cada balón dividido.

Gabriel Costa jugó 55 minutos ante River Plate. Fue unos de los jugadores con más discreto desempeño de la 'U' en el debut de la Copa Libertasdores. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

En los primeros 45′, la ‘U’ nunca tuvo el balón. River pegó en el 1-0 y controló el 64% de posesión del balón. El equipo de Bustos corrió detrás de la pelota y no pudo conectar tres pases seguidos. Churín, mientras estuvo en cancha, perdió seis veces el balón, ganó 5 de 7 balones aéreos que nunca encontrarn a otro crema para recibir los pivoteos. Y lo más crudo: no sumó ni un disparo al arco en 55 minutos.

Sobre Costa, una estadística de Sofascore puede explicar mejor su desempeño. Tocó 35 veces el balón, y solo pudo dar 14 pases acertados de 22 posibles (64%). ¡11 veces perdió el balón! Y para no olvidarlo: pateó una vez al arco de Armani.

En el segundo tiempo, Valera entró por Churín y estuvo a cinco centímetros de ver la tarjeta roja sin haber tocado el balón. Ingresó, se empujó con Martínez Quarta y, luego, le tiró un codazo en corto que si le daba en la cara y no en el pecho era expulsión. Cuando ya pensó solo en fútbol casi anota el empate, pero Armani se tiró de cara taparle un disparo bajo el arco millonario.

Universitario cayó ante River Plate en su debut en la Copa Libertadores. Fotos: Fernando Sangama/ @photo.gec

Jairo Vélez, Paolo Reyna y el Tunche Rivera buscaron ser revulsivos desde el banco y cambiarle el destino, pero el partido tenía echadas las cartas. River cedió el balón, se resguardó al borde del área de Armani y vio cómo la ‘U’ se equivocó una y otra vez.

Quejarse de las acciones del árbitro uruguayo Gustavo Tejera es un capítulo aparte. Basta con mirar que amonestó a seis jugadores de la ‘U’ (Corzo, Flores, Murrugarra, Concha, Valera y Vélez) y cuatro de River (Armani, Castaño, Bustos y Pérez). El partido le quedó grande y le soltó la mano cuando cada balón dividido no fue cobrado de forma justa.

Desaprobados en el primer examen copero. Y el sábado hay clásico, y el próximo martes visita a Independiente del Valle en Ecuador. La ‘U’ no tiene margen de error durante todo el siguiente mes.