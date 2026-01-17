Universitario de Deportes cayó por 1-0 en su primer amistoso de la temporada, disputado a puertas cerradas en Campo Mar. El conjunto crema afrontó el encuentro como parte de su preparación, en un partido dividido en tres tiempos de 30 minutos, formato que permitió al comando técnico evaluar distintas alternativas.

El entrenador Javier Rabanal probó hasta tres alineaciones diferentes a lo largo del compromiso. La tercera estuvo conformada principalmente por juveniles, etapa en la que se produjo la jugada determinante del encuentro: una falta dentro del área de Caín Fara, que terminó en penal y fue transformado en gol por el rosado Jostin Alarcón, autor del único tanto del partido.

En el primer tiempo, Universitario alineó con Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima; Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Jairo Concha; Paolo Reyna, Alex Valera y Edison Flores, once que mezcló experiencia y juventud en busca de ritmo competitivo.

Para el segundo tramo del amistoso, el equipo formó con Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Horacio Calcaterra; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Andy Polo, Jairo Concha; José Carabalí y Alex Valera, quien luego fue reemplazado por Jairo Guzmán, cerrando así una jornada de evaluación clave en la pretemporada crema.