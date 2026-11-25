Universitario de Deportes y Sport Huancayo volverán a enfrentarse en un compromiso decisivo de la Liga 1 2026. Esta vez, ambos equipos protagonizarán la semifinal de ida de la Liga 1 en el estadio IPD de Huancayo, donde buscarán dar el primer paso hacia la clasificación a la gran final. Para este encuentro, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó a Edwin Ordóñez como juez principal.

La terna arbitral estará acompañada por Alejandro Villanueva y Diego Jaimes, quienes cumplirán funciones desde la cabina del VAR.

La designación se produce en medio de la expectativa que genera este enfrentamiento, especialmente por el antecedente inmediato entre ambos clubes.

El pasado domingo, Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario en el cierre del Torneo Clausura 2026. Con ese resultado, el conjunto dirigido por el ‘Rojo Matador’ se quedó con el segundo certamen de la temporada y aseguró su presencia en esta instancia del campeonato. Ahora, los cremas buscarán recuperarse y conseguir un resultado favorable en la altura.