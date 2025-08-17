Universitario vs Sport Huancayo
Alineación de Universitario
- Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, César Inga; Hugo Ancajima, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; José Rivera, Álex Valera. (Por confirmar)
Cómo ver Liga 1 MAX online
La señal de Liga 1 MAX se puede seguir por internet vía DirecTV GO, Win, Claro y Fanatiz.
¿Dónde ver Universiyario vs Sport Huancayo?
Liga 1 MAX es el canal que transmite el partido de Cristal vs Binacional hoy. Esta señal se puede ver por DirecTV, Claro, Best Cable, Win, MiFibra TV y L1 Play.
¿A qué hora juega la U hoy contra Sport Huancayo?
El partido de Universitario vs. Sport Huancayo inicia este domingo a las 12:00 de la tarde (hora peruana).
¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?
El partido Sport Huancayo vs Universitario se disputa hoy, domingo 17 de agosto de 2025, en el estadio IPD Huancayo.
Universitario juega en la Incontrastable con una sola misión: sumar de a tres en su visita para no dejar a escapar a Sporting Cristal en la cima de la tabla. Sport Huancayo, sexto con siete puntos, quiere defender su locaría con una victoria para meterse en la parte alta de la clasificación.
Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Universitario y Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Alineación de Sport Huancayo