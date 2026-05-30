Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO
18:06
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Universitario y Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura.
Universitario de Deportes recibe a Sport Huancayo este sábado 30 de mayo del 2026 por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ llegan a este duelo tras igualar sin goles en su visita a CD Moquegua y necesitan sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros lugares del certamen.