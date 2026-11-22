Universitario vs. Sport Huancayo en vivo
Universitario de Deportes no encuentra los caminos para crear peligro en campo contrario.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE SPORT HUANCAYO!
Miguel Vargas logró atajar el penal, pero el rebote le cayó a Javier Sanguinetti, quien no falla por segunda vez.
¡Penal para Sport Huancayo!
Requena se siente, pero se recupera poco a poco. Veremos si es de consideración.
¡Pudo llegar el tercero! Magallanes se sacó de encima a Di Benedetto, pero definió muy mal ante la salida de Miguel Vargas.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SPORT HUANCAYO!
Daniel Porozo marcó el segundo del partido y ratifica el liderazgo del 'Rojo Matador'.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SPORT HUANCAYO!
Javier Sanguinetti marcó el 1-0 a favor de Sport Huancayo con un remate desde fuera del área que tuvo cierta complicidad con el portero Vargas.
Nuevo disparo de Sport Huancayo que Miguel Vargas logra rechazar. 'El Rojo Matador' está aprovechando el recurso del tiro lejano.
¡Se salvó Universitario! Fuerte disparo de Jean Falconi que chocó en el poste del arco 'crema'.
Disparo de larga distancia de Requena que el portero Zamudio rechaza sin problemas.