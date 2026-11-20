La definición del Torneo Clausura de la Liga 1 llega a su punto culminante en la altura de la Ciudad Incontrastable. Este domingo, Sport Huancayo recibe a Universitario de Deportes en un duelo directo por el título del segundo certamen del año. El “Rojo Matador” depende de sí mismo para coronarse campeón ante su gente, mientras que el cuadro crema está obligado a conseguir una victoria como visitante para arrebatarle el primer lugar en la última jornada. A continuación, repasa todos los detalles confirmados sobre la programación y transmisión de esta verdadera final.

Fecha del partido Universitario vs. Sport Huancayo

El compromiso entre huancaínos y cremas se jugará este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio IPD de Huancayo, recinto ubicado a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Hora del partido Universitario vs. Sport Huancayo

El pitazo inicial está pactado para las 3:00 p. m. (hora peruana). Con el fin de garantizar la igualdad deportiva en la definición del campeonato, la Liga 1 programó este encuentro en simultáneo con el choque entre Sporting Cristal y Cienciano en Lima.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET): 4:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5:00 p. m.

México (CDMX): 2:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Canal TV para ver Universitario vs. Sport Huancayo

La transmisión oficial del encuentro por televisión estará a cargo de L1 Max, señal disponible en los principales operadores de cable del Perú como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV.

Dónde ver partido online Universitario vs. Sport Huancayo

Para ver el partido en vivo vía streaming desde cualquier teléfono móvil, tablet, computadora o Smart TV, los hinchas podrán acceder a la plataforma oficial L1 Play, además de las aplicaciones digitales de los cableoperadores autorizados (DGO y Claro Video). Del mismo modo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de la web de El Comercio.