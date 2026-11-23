En solo siete días, Sport Huancayo puede llegar a una final nacional por primera vez en su historia, asegurar tres millones de dólares por clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores y enterrar a la U tricampeón. Es lo más cercano a ganar la lotería. Cualquier otro resultado ni siquiera es derrota, tendría que ser estímulo: con la mitad del presupuesto de los eternos candidatos -unos US$ 6 millones anuales- ha probado, como en su tiempo Cienciano, Melgar y alguna vez Real Garcilaso, que la altura influye y sí convierte a grandes favoritos en equipitos. La prueba ya está en su vitrina, ya es campeón.

Hubo, sin embargo, una prehistoria. El 30 de mayo de este año, última fecha del Apertura, Sport Huancayo estaba en zona de descenso. Ayer nada más. Dice Richard Pellejero, técnico uruguayo de 50 años, el padre de la criatura, que lo primero que hizo cuando los empresarios detrás del club le pidieron volver fue mirar las redes sociales de su jugadores. Cómo estaban, qué subían, dónde estaba su cabeza. “A veces -explica en una nota con DT-, hay que ponerse un poco en la piel de los jugadores, porque se juegan no solo estar en la historia del club, sino una renovación de un contrato, poder salir al extranjero, ir a un equipo mejor, etc”. La primera consecuencia fue anímica: el equipo huancaíno levantó, empezó el Clausura como si no hubiese mañana y llevó por primera vez en su historia a un futbolista titular de selección, Piero Magallanes (4 de 9). La segunda, pura estadística: Diez victorias en sus últimos 11 partidos finales, la segunda mejor defensa y el título de campeón.

Rival Resultado Estadio Fecha Alianza Lima Derrota 2-1 Matute 1 Atlético Grau Triunfo 2-0 IPD de Huancayo 2 Cajamarca FC Triunfo 2-0 Héroes de San Ramón 3 Los Chankas Empate 1-1 IPD de Huancayo 4 Sporting Cristal Derrota 4-1 Alberto Gallardo 5 CD Moquegua Derrota 2-0 IPD de Huancayo 6 ADT Triunfo 3-1 Unión Tarma 7 Sport Boys Triunfo 2-1 IPD de Huancayo 8 Comerciantes Unidos Triunfo 1-0 Juan Maldonado Gamarra 9 UTC Triunfo 3-2 IPD de Huancayo 10 Deportivo Garcilaso Triunfo 1-0 Inca Garcilaso de la Vega 11 Cusco FC Triunfo 2-1 IPD de Huancayo 12 Alianza Atlético Triunfo 4-1 IPD de Huancayo 13 Juan Pablo II Derrota 2-0 Complejo Deportivo Juan Pablo II 14 FBC Melgar Triunfo 2-0 IPD de Huancayo 15 Cienciano Triunfo 2-1 Inca Garcilaso de la Vega 16 Universitario 4-1 IPD de Huancayo 17

Eso explica, en parte, el 4-1 del domingo que le metió a la U para cerrar el Clausura: no está jugando un equipo, sino una ciudad. Un estado de ánimo. El otro costado de la semifinal, por supuesto, tiene que ver con Universitario y su administración 2026, errática e irresponsable, hiriente con su historia y embriagada por los títulos, las taquillas, los elogios. Malgastó los 145 millones de soles que anunció en azul del 2025, fichó a los que posiblemente han sido los peores refuerzos cremas de los últimos 30 años (Gassama y Silveira) y, aunque corrigió con Bustos al final del año, y empeñó parte de su 2027 trayendo al goleador Lapadula, todavía deja la sensación de zozobra, de ausencia de liderazgo -deportivo, sobre todo- y lo más preocupante para sus hinchas: depende de un apellido. Que Valera esté fino, que Riveros despeje todo, que Orejas recupere la memoria. En fácil, el amparo de un milagro.

Ocurrirá en siete días. Para Huancayo es la historia. Para la U es el ataúd.

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