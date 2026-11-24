La goleada por 4-1 que recibió Universitario en Huancayo todavía pesa. El equipo de Fabián Bustos llegó a Lima entre autocríticas y la necesidad de cambiar rápidamente de página, mientras Sport Huancayo empezó a dejar atrás los festejos de su primer Torneo Clausura para enfocarse en un desafío mayor: alcanzar la final nacional. Ambos volverán a enfrentarse este domingo 29 de noviembre, a las 3 p.m., en el estadio IPD de Huancayo. La revancha será el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p.m., en el Monumental.

La primera diferencia está en el momento anímico. El ‘Rojo Matador’ llega con diez victorias en sus últimos once partidos y la confianza de haber superado ampliamente al tricampeón. La ‘U’, en cambio, necesita recuperar la consistencia defensiva que perdió en la última jornada. Bustos reconoció que su equipo defendió mal y que el rival había ganado bien. Aldo Corzo también asumió la responsabilidad por la actuación y pidió disculpas a los hinchas que viajaron hasta la sierra central.

Sin embargo, el resultado anterior no define la semifinal. Se trata de una llave de ida y vuelta en la que cada partido tendrá un peso distinto. Sport Huancayo buscará aprovechar la altura y su fortaleza como local para construir una ventaja; Universitario tendrá que administrar el desgaste y evitar que la serie llegue al Monumental con una diferencia difícil de remontar.

El Reglamento de la Liga 1 2026 establece que, si al término de los dos encuentros existe igualdad de puntos, avanzará el equipo que tenga la mayor diferencia de goles. Si persiste el empate, el finalista se definirá mediante una tanda de penales.

Esto significa que no existe una bonificación por marcar como visitante ni una clasificación automática por ganar el primer partido. La serie se resolverá considerando los puntos obtenidos y, si ambos equipos terminan igualados en ese aspecto, la diferencia de goles acumulada. Por eso, el resultado en Huancayo puede condicionar la estrategia de la revancha.

Reglamento de la Liga 1 2026.

Como se recuerda, el ganador de la semifinal de la Liga 1 no solo abrochará su cupo a la gran final del torneo nacional, sino también tendrá el derecho de recibir 3 millones de dólares, ya que su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 estará asegurada.

Dos equipos con asuntos pendientes

En Universitario, Bustos espera recuperar futbolistas para la semifinal. El técnico informó que Gianluca Lapadula había pasado por una resonancia y que esperaba contar con Jorge Murrugarra, quien ya cumplió su suspensión, además de intentar recuperar a Horacio Calcaterra y César Inga. Lisandro Alzugaray también estaría disponible, aunque necesitaba recuperar ritmo futbolístico.

Sport Huancayo, por su parte, busca sostener la base que lo llevó al título. Su presidente, Raúl Rojas, aseguró que el 90% del plantel ya renovó y confirmó que siguen las conversaciones por la continuidad de Richard Pellejero. Antes del cierre de la jornada de ayer, Javier Sanguinetti, una de las figuras del equipo, extendió su contrato hasta 2028; mientras que el arquero Ángel Zamudio firmó hasta el 2029.

“LO QUE NOS DIGA NUESTRA HINCHADA, SIEMPRE ES IMPORTANTE. LOS DEMÁS NO ME INTERESAN…” Alex Valera, jugador Universitario De Deportes 📺 Declaraciones completas en nuestro canal de YouTube: https://t.co/C58WnjCRvK https://t.co/Gn1b5yyan1 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 23, 2026

Alianza Lima ya espera en la final. Para llegar hasta allí, Universitario deberá demostrar que la goleada fue un tropiezo y Sport Huancayo tendrá que confirmar que su gran campaña puede sostenerse también en una eliminatoria.

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