-”Compare, tienes los pies de Voldemort, de Gollum”, le dice el ‘Loco’ Delgado a su hoy amigo.

-”Ya está, como buen crema yo cumplo mis promesas”, responde Paco.

"Ni loco ni santo", programa de Paco Bacán y Erick Delgado. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JULIO REAÑO

La previa del Universitario vs Sporting Cristal de esta noche ha sido el pretexto ideal para buscar a los ácidos y divertidos, pero también controversiales y juveniles Youtubers que calentaron a su estilo la previa del partido que definirá la suerte del campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

A Erick lo pueden leer aquí . Paco, que dice que su compañero es “un lindo loco”, responde en seguida las siguientes preguntas.

Partido hoy Universitario vs Sporting Cristal Estadio: Monumental Hora: 6:30 p.m. Fecha: 14 del Apertura 2024

Tabla Cristal, 34 puntos Universitario, 33 puntos





¿Cómo recuerdas tu primer día en la U?

Fue un sueño cumplido. Cuando llegué a Lolo y vi el estadio, las tribunas de madera con tanta historia. Me emocioné.

¿Cumpliste tus objetivos con la U?

Creo que haber debutado con la U, haber sido parte de la historia de la U. Creo que yo tenía, fuera de las jodas, condiciones enormes para poder haber triunfado mucho más. Fui campeón en el 98 con el profe Piazza, en el 2002 en el Apertura con Ángel Cappa, y en el 2009 jugando algunos partidos.

¿Qué sientes que le dio la U a tu vida?

Identidad. Creo que un hincha de la U es diferente que el resto. No tienen idea de lo que se siente ser hincha de la U por la identidad de ese espacio de lucha. Siento que para la U nunca ha sido nada fácil y más en esos tiempos modernos. Yo creo que eso me ha dado para la vida, esa identidad de saber que nada va a ser fácil, que todo lo que he conseguido en mi vida ha sido a base de esfuerzo, de garra, de disciplina, de sacrificio.

¿Te quedó algo pendiente por hacer con la U?

Haber hecho una carrera de respeto. De larga trayectoria. Me faltó eso, ¿sabes? Eso me queda pendiente. No haber sido capaz mentalmente, quizás de estar hecho para la presión que significaba ser un arquero de mi equipo. Creo que mi madurez emocional me cobró factura. Quizás era un adulto que no se asumía y se comportaba como un niño. Pero que si hoy físicamente tuviese 20 años, con lamente que tengo ahora, yo creo que la historia iba a ser diferente. Me faltó ser referente. Era lo que yo soñaba. No lo logré. Pero creo que la vida ha sido generosa conmigo y me ha puesto en un espacio hiper mediático que me permite ser una voz que defiende a la U. Y es una voz que tiene mucho alcance.

Paco Bazán fue campeón con la U en 1998, 2002 y 2009. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JULIO REAÑO

¿Eres en este momento más hincha de la U de lo que eras como jugador?

Sí, mucho más. Y ha sido de manera orgánica. Te cuento una anécdota rápida. Cuando empezamos a hacer deporte en otra cancha empezó a ocurrir que el equipo de planta baja, entre ellos camarógrafos, auxiliares, sonidistas intervenían. Y son hinchas de Alianza. Ha coincidido que en el piso, en el set todos son hinchas de Alianza y no hay uno solo de la U. Entonces, el bullying era tal que no sé qué pasó. De pronto empezó a nacer un sentimiento más fuerte de amor a la U. Porque yo igual me quedé medio dolido. Siempre uno se queda con ciertos resentimientos por no lograr lo que hubiese querido. Entonces, fue como que durante 14 años yo cerré mi página de fútbol. Y cuando la vida me puso a hacer este show de medianoche han sido los hinchas de Alianza, en la chacota de medianoche, los que han incentivado que aparezca mi hincha acérrimo. Y eso ha funcionado porque también a la gente le gusta.

¿Eres de cometer locuras por Universitario?

No, pero si se pudiera, sí. Ya estoy grande, pero si mañana se juega la final del torneo nacional y alguien me quiere apostar que me rape la cabeza, jamás voy para atrás, me rapo. O sea, si la situación se da y viene alguien avezado y me quiere apostar, nunca voy para atrás a mi equipo. Siempre le voy a apostar a la U y si hay que hacer una apuesta así, de esas bravas, se hace. Tirarse en parapente, lo hago.

¿Qué significa para un jugador de la U jugar contra Cristal?

Yo justo lo decía acá en el programa “Ni loco ni santo” (al lado de Erick Delgado). No nos forman en divisiones menores de Universitario para jugar contra Cristal. La verdad es que el rival de la U no es Cristal. Nació la rivalidad porque de pronto empezó a ganar mucho Cristal, creció mucho, se convirtió como en el tercer grande. En cuanto a resultados, institución, son top. Tienen una hinchada grande. Y también, además, acuérdate que, históricamente, Cristal siempre le ha secuestrado jugadores a la U. Referentes, ídolos de la U, pasaron a Cristal. Creció una rivalidad, que se hizo fuerte en los 90, de acuerdo. Pero en la cantera, el rival a ganar es Alianza. El rival de la U es Alianza. El resto son solo partidos importantes, pero el rival de la U es Alianza.

¿Cuánto definirá este U-Cristal?

Es un partido bisagra. Es un punto de inflexión. Yo creo que el que gana el fin de semana se perfila para ser campeón del Apertura. Y yo creo que el Apertura es importante porque, de alguna manera, te da aire para poder pelear a fin de año otra posibilidad. Porque sino luego tendrás que ganar el Clausura con toda esa presión encima.

¿Es innegociable para el hincha de la U ser campeón nacional en su centenario?

Yo creo que no hay negociación. Yo creo que tú tienes la obligación de ser campeón en tu centenario. Lo hizo Alianza y lo hizo Cristal cuando cumplió 50 años. No se negocia. Para mí no hay negociación. La U tiene que ser campeón este año.

Paco Bazán (Universitario) y Erick Delgado (Sporting Cristal) conducen "Ni loco ni santo", programa streaming vía YouTube. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JULIO REAÑO

¿Cómo analizas las contrataciones de la U este año?

Britos es un arquero sobrio y sólido. Pero honestamente todavía no le vi la tapada salvadora, la tapada del centenario todavía no ha ocurrido. Tengamos fe, seguramente ocurra pronto. El error del centenario ha sido Dorregaray. A la U le faltó una contratación buena, el delantero del centenario. Porque lo que yo entiendo que ha hecho la comisión de Jean con Manuel me parece correcto. Han renovado, prácticamente, a todo el plantel. Han conservado a todo el plantel de campeón. Han traído un técnico que tiene experiencia, que ha sido versátil porque se adaptó al sistema con el que juega la U. A pesar de que él no usa ese sistema habitualmente. Está peleando en los dos torneos (Liga 1 y Copa Libertadores). Es un buen técnico.

¿De los demás fichajes qué resaltas?

Canchita se lesionó, hay que esperarlo cuando esté de vuelta. Y a mí Jairo Concha me gusta. Me parece que lo veo más entregado que en Alianza. Concha me parecía un jugador frío en Alianza y, ahora, me parece que es un jugador que, a pesar, de que es más de creación, está metiendo. Portocarrero, la verdad, fue el tapadito. Físicamente es un animal, es una máquina. Tiene lo que se necesita para esa posición (carrilero). Y, curiosamente, creo que ha sido el único que pidió el técnico Bustos.

¿Cristal pierde mucho sin Yotún?

Sí. Yotún es un líder dentro y fuera. Y entonces, Cristal es un equipo que, de pronto, aparecería sin un caudillo que asuma ese liderazgo que tiene Yotún, en la cancha y fuera de ella. Pero ha contratado bien Cristal. Esos tres extranjeros más Ignacio da Silva marcan la diferencia para la liha. Martín Cauteruccio, Santiago González y Gustavo Cazonatti la están rompiendo.

¿Cuál es el jugador clave a seguir en la U para este partido tan importante contra Cristal?

Creo que el trabajo de Pérez Guedes va a ser importantísimo. Si Pérez Guedes juega como jugó en los partidos finales... Porque el fútbol es mucho más que fallar un gol. Si él tiene esa capacidad, va a ser el jugador a seguir porque le va a permitir a Ureña cortar y jugar. Siempre pensé que era Pérez Guedes es el que le daba oxígeno a Ureña. Y además permite que los tres de atrás (Corzo, Riveros y Di Benedetto) se mantengan en orden.