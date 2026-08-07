Universitario vs. Sporting Cristal: revive las incidencias del partido en el Monumental
Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión; será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.
Con este resultado, cremas y celestes suman siete unidades en la tabla de posiciones del Clausura 2026.
Gianluca Lapadula marcó el 1-0 para los cremas, pero la alegría duró poco pues minutos después, tras una mano en el área de Caín Fara, los rimenses encontraron el empate de penal gracias a Yoshimar Yotún.
Universitario de Deportes y Sporting Cristal empataron 1-1 por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
- Final del partido en el estadio Monumental.
Castro hace que el balón impacte en Quiroz y habrá nuevo tiro de esquina para los rimenses.
Córner para Cristal.
Cambio en Cristal: sale Santi González, entra Maxloren Castro.
Falta de Riveros contra Hoyos. Tiro libre en ataque para Cristal.
Tiro libre a favor del cuadro crema.
Amonestado Cabellos por falta contra Polo. Tiro libre en salida para la 'U'.
- Se van a jugar cinco minutos más.
Hubo dos cambios en Universitario: entraron Murrugarra y Alzugaray, se retiraron Requena y Concha
Remate alto y desviado de Polo, la pelota se perdió al saque de arco para Cristal.
El jugador rimense es atendido dentro del campo de juego.
Queda sentido el zaguero celeste Lutiger tras un choque contra Lapadula.
Yoshimar Yotún, de tiro penal, anota el empate para los celestes. Uno a uno y todo igualado en el Monumental.
- ¡GOOOOOL DE SPORTING CRISTAL!
Penal para Cristal tras una mano de Caín Fara dentro del área crema.
El árbitro revisará la jugada en el VAR.
En la acción también habría ocurrido una supuesta mano de Fara.
Los jugadores de Cristal reclaman una supuesta mano dentro del área de Riveros.
Cambio en Sporting Cristal: sale Barcos, entra Hoyos.
Alex Valera estuvo a punto de anotar el segundo gol de los cremas. El atacante remató cruzado y de zurda, y la pelota pasó rozando el palo.
- ¡Explotó el Monumental con el gol de Lapadula!
Gianluca Lapadula anota el 1-0 con disparo de cabeza, tras una buena asistencia de Alex Valera.
- ¡GOOOOOOOL DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES!
Cambio en Universitario: entra Williams Riveros, sale Anderson Santamaría.
Remate de larga distancia de Quiroz, la pelota se fue por encima de la portería rimense. Saque de arco para Cristal.
Remate de Távara que se pierde completamente desviado. Saque de arco para los cremas.
Anulan un gol a Matías Di Benedetto, defensor de Universitario, por una posición adelantada.
Tiro de esquina para Universitario.
Cambio en Cristal: ingresa Juan Manuel Cuesta, sale Gabriel Santana.
Se arma una discusión entre los jugadores de los dos equipos una aparente falta de Díaz contra Lapadula. Finalmente, el juez del partido no sancionó.
Yotún dispara desde fuera del área, la pelota se va lejos de la portería crema. Saque de meta.
Falta de Yotún contra Quiroz. Tiro libre para el cuadro merengue.
El árbitro dejó seguir y no sancionó ninguna falta. Continúa el partido con la 'U' encimando a Cristal.
Remate de zurda de Valera y la pelota se va por un lado de la portería celeste. En la acción previa, los jugadores de la 'U' reclamaron al árbitro una supuesta falta dentro del área contra Quiroz.
Quedó sentido el arquero celeste. Acciones detenidas mientras el golero es atendido por los médicos del club.
Remate de Lapadula dentro del área rimense y el portero Enríquez controla el esférico en dos tiempos.
Cambio en Cristal: entra Sosa, sale Cruz González.
- ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Final de la primera parte. En un partido trabado, con pocas jugadas de gol y muchas imprecisiones, Universitario y Cristal empatan 0-0 en el Monumental.
Valera le comete una falta a Yotún y el árbitro sanciona tiro libre en salida para Cristal.
El árbitro agregará 1 minuto cuando se llegue a los 45'.
Remate desviado de Barcos que se va al tiro de arco para la 'U'. En la jugada previa, Adrián Quiroz cometió un error al dar un pase de espaldas y permitió que los celestes generen esta oportunidad de anotar.
Falta en ataque de Lapadula. Tiro libre en defensa para Cristal.
Yotún dispara desde fuera del área y la pelota se va al saque de meta para los cremas.
Valera remata con la cabeza, tras centro de Lapadula, y el portero Enríquez atrapa la pelota con seguridad.
Remate desviado de Távara. Saque de arco a favor de Universitario.
Falta de Santamaría contra Díaz. Tiro libre defensivo para la escuadra cervecera.
Tiro libre en ofensiva para Universitario.
Amonestado Yoshimar Yotún, capitán de Cristal, por falta contra Jairo Concha.
Infracción de S. González contra Di Benedetto. Tiro libre defensivo para Universitario.
El árbitro sanciona una mano en ataque de Lapadula. Tiro libre para Cristal.
Lapadula recibió un buen pase de Quiroz, pero el 'Bambino' intentó acomodarse para rematar y al final perdió el balón.
Amonestado Caín Fara, defensor de la 'U', por dura falta contra un jugador celeste.
Buen remate de Valera dentro del área rimense, con pierna derecha, y la pelota pasó muy cerca de la portería defendida por Enríquez.
Falta de Yotún contra Quiroz. Tiro libre para los cremas.
Falta de Requena contra Yotún. Tiro libre en salida para los del Rímac.
Sigue atacando la 'U', que de a pocos empieza a alejar a Cristal de su campo.
El centro al área rimense es despejado por la defensa.
Tiro de esquina a favor de los cremas.
El árbitro Sebastián Lozano sanciona una infracción de Yotún contra Concha. Tiro libre para Universitario.
Después del córner, Távara envió un centro al área crema, el arquero Romero no pudo controlar la pelota y cedió un rebote. Ante la presión de un atacante rimense, el meta reclamó una falta que el árbitro sancionó. Tiro libre en salida para el local.
Tiro de esquina para la escuadra rimense.
El remate de S. González es bien contenido por el arquero Romero. Pasó el peligro en área crema.
Tiro libre para Cristal, muy cerca del área crema.
Primera llegada del partido antes de cumplirse el primer minuto. Salió con todo Cristal y, tras un centro de Santana, el arquero Romero despejó el balón con los brazos con alguna dificultad. Barcos no pudo llegar al rebote.
- ¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL MONUMENTAL!
Moverá el balón Sporting Cristal en esta primera parte.
Los capitanes de la 'U', Andy Polo, y de Cristal, Yoshimar Yotún, participan en el sorteo de cancha.
Los jugadores de ambos elencos se saludan en el campo de juego. Buen rollo entre los equipistas de la 'U' y Cristal. Buen ambiente en el Monumental y se espera un partido intenso de principio a fin.
Por razones de seguridad, el partido se disputa solo con presencia de aficionados de Universitario de Deportes.
Los equipos de Universitario y Cristal están por salir al campo de juego. Gran marco de espectadores en el coloso crema. Los hinchas esperan un triunfo merengue para celebrar por todo lo alto el aniversario °102.
- Alineación de Sporting Cristal
D. Enríquez; J. González, Araujo, Díaz, Lutiger, Cristiano; Távara, Yotún, Gabriel; Santi González y Hernán Barcos.
- Alineación de Universitario de Deportes
Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo; César Inga, Juan Requena, Adrián Quiroz, Jairo Concha; Gianluca Lapadula y Álex Valera.
- "Quiero jugar contra la mejor 'U'. Tengo un respeto total por el profesor (Héctor) Cúper y por el club. No digo que sea el momento porque ellos estén mal, sino porque nosotros hemos recuperado la estabilidad emocional y queremos medirnos ante un rival grande para saber realmente dónde estamos", añadió el técnico celeste.
- Entrenador de Sporting Cristal: “Quiero jugar contra la mejor ‘U’”
Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, brindó declaraciones en los días previos al partido contra Universitario de Deportes, por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 – 2026. “Cambiar las historias siempre es un mérito del plantel. Es un grupo corto, pero entendió la metodología y volvió a creer en sus capacidades. Estamos en un buen momento y, si tuviera que escoger cuándo jugar con la 'U', es ahora", dijo Mosquera en Liga 1 Max.
- Resultados de Sporting Cristal en el Torneo Clausura
Victoria 1-0 ante Deportivo Garcilaso - Local
Derrota 2-1 ante Melgar - Visita
Victoria 2-0 ante Juan Pablo II
- ¿Cómo llega Sporting Cristal al partido contra Universitario?
La escuadra celeste, dirigida por Roberto Mosquera, llega al choque ante los cremas después de vencer por 2-0 a Juan Pablo II en condición de local. Los del Rímac son sextos en la tabla de posiciones con seis unidades, y esta noche intentarán conseguir en el Monumental su segunda victoria consecutiva.
- Resultados de Universitario en el Torneo Clausura
Victoria 1-2 contra ADT - Visita
Victoria 2-1 contra Cusco FC - Local
Derrota 2-0 contra Cienciano - Visita
- ¿Cómo llega Universitario al partido contra Cristal?
El equipo local, Universitario de Deportes, llega al partido con la herida de haber perdido en la fecha pasada por 2-0 en su visita a Cienciano en Cusco. Los merengues tienen seis puntos en su haber y se ubican en el quinto lugar de la tabla del Clausura, a solo un punto de los líderes Alianza Lima y Melgar. El equipo que dirige el argentino Héctor Cúper sabe que hoy es fundamental conseguir un nuevo triunfo para escalar posiciones y seguir en la pelea por el título del segundo torneo del año.
- Mientras que, en el resto de Sudamérica , el partido de Universitario vs. Sporting Cristal será televisado por Fanatiz . Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Fanatiz .
- La transmisión televisiva del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal estará a cargo del cana l Liga 1 Max, en sus señales de cable y streaming en el Perú.
El encuentro comenzará a las 8:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate. Según informó el cuadro crema en redes sociales, se han vendido todas las entradas puestas a la venta para el partido. La 'U' recibirá a Cristal a estadio lleno en el día de su aniversario número 102.
Universitario de Deportes, en el día de su 102° aniversario de vida institucional, recibe hoy a Sporting Cristal en el partido más atractivo de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes, en el día de su 102° aniversario de vida institucional, recibe hoy a Sporting Cristal en el partido más atractivo de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.