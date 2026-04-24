Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga Femenina 2026: a qué hora y dónde ver el partido

El duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se perfila como uno de los más atractivos de la fecha 4 de la Liga Femenina 2026, con el Estadio Monumental como escenario. En esta jornada del Torneo Apertura, ambos conjuntos buscarán sumar puntos clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina?

El partido Universitario vs. Sporting Cristal está programado para el sábado 25 de marzo en el Estadio Monumental U Marathon de Ate.

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga Femenina?

La transmisión del partido entre Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina será emitido a través de la señal de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta señal digital transmitirá el clásico femenino y todos los partidos correspondientes a la cuarta jornada del Torneo Apertura.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga Femenina