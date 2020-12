A un día de la primera final entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la Liga 1, José Carvallo habló de las expectativas que tiene el equipo para buscar la estrella 27. El portero y capitán de los merengues señaló que se enfrentarán a un duro rival, pero que los favoritismos y las cifras quedan fuera del verde. Mañana, desde las 7:00 p.m. el estadio Nacional será el escenario donde cremas y celestes buscarán dar el primer paso hacia el título.

En lo que va del año, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se han enfrentado en dos oportunidades: la primera, los celestes lo ganaron 1-0 y la última vez fue un empate 2-2. “Cada partido, siempre lo he dicho, es una historia distinta, queremos seguir con esa racha positiva, enfrentamos a un gran rival, pero bueno nosotros tenemos que hacer nuestra historia”, dijo José Carvallo durante una conferencia virtual de la Liga 1.

Partido reñido

Carvallo resaltó que tanto Universitario de Deportes como Sporting Cristal han hecho los méritos para llegar a la final de la Liga 1 y será un partido complicado para ambas escuadras. Los cremas se quedaron con la Fase 1 del campeonato, mientras que los rimenses lo hicieron con la Fase 2 y quedaron como líderes de la tabla del acumulado.

“Nosotros vivimos nuestro momento, creo que ha sido un bueno año y estamos muy contentos de poder definirlo contra un gran equipo como Cristal que se ha mantenido con una regularidad en el año. Estamos muy bien preparados para el partido que se viene”, explicó.

Finalmente, recordó que hace casi siete años Universitario de Deportes se quedó con el título nacional tras vencer a Real Garcilaso (hoy Cusco FC) por penales en la final. “Una alegría enorme, me siento bendecido. Es un privilegio llegar a una final en una situación tan difícil. Me toca, después de siete años, volver a estar en una final, estuve en la última y gracias a Dios me toca esta oportunidad. Creo que mis compañeros se han esforzado muchísimo para llegar donde estamos y estamos con mucha alegría”, concluyó.

