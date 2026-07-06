Universitario vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver las finales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Por Redacción EC
Universitario y Sporting Cristal definirán al campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en una esperada final que enfrentará a los dos mejores equipos del certamen. Cremas y celestes demostraron que están en buen momento y buscarán quedarse con el primer certamen de la temporada.
Universitario y Sporting Cristal definirán al campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en una esperada final que enfrentará a los dos mejores equipos del certamen. Cremas y celestes demostraron que están en buen momento y buscarán quedarse con el primer certamen de la temporada.
‘Las Leonas’ llegaron a esta instancia tras eliminar a Alianza Lima por un marcador global de 3-1. En la ida, las cremas cayeron 1-0 en Matute; mientras que en el duelo de vuelta golearon 3-0 en el Monumental y sellaron su clasificación.
Por su parte, las celestes dejaron en el camino a Atlético Andahuaylas por un global de 6-3. En la ida, el combinado rimense se impuso por un marcador de 4-1 en el Alberto Gallardo, mientras que en la vuelta el partido terminó 2-2 en el Estadio Los Chankas.
¿Cuándo juegan Universitario vs Sporting Cristal por la final del Apertura de la Liga Femenina 2026?
Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán en llaves de ida y vuelta para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Conoce a continuación la programación de las finales.
- FINAL IDA: domingo 12 de julio
3:00 PM | Sporting Cristal vs Universitario | Estadio Alberto Gallardo
- FINAL VUELTA: viernes 17 de julio
8:00 PM | Universitario vs Sporting Cristal | Estadio Monumental
¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por Liga Femenina 2026?
La transmisión EN VIVO de las finales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 estará a cargo de Bicolor+, la plataforma y canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de su cuenta de YouTube. También puedes verlo en el canal Juntos TV (canales 29 SD y 729 HD en Movistar TV y 24 SD y 535 HD).
¿Cómo se define al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026?
El formato establece que el equipo que se corone en el Apertura accederá a la gran final de la Liga Femenina y el otro clasificado será el monarca del Clausura.
Cabe señalar que, en caso de que esta final termine igualada en el global tras 180 minutos, todo se decidirá a través de la tanda de penales. No habrá tiempo suplementario.
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