Universitario vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver las finales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
Universitario vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver las finales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
Por Redacción EC

Universitario y Sporting Cristal definirán al campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en una esperada final que enfrentará a los dos mejores equipos del certamen. Cremas y celestes demostraron que están en buen momento y buscarán quedarse con el primer certamen de la temporada.

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