Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal se enfrentan por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en un duelo clave que definirá al primer campeón de la temporada. El partido se jugará en el estadio Monumental, en donde el conjunto ‘crema’ buscará la victoria tras el 2 a 2 en el duelo de ida.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal femenino?

El partido Universitario vs. Sporting Cristal está programado para el viernes 17 de julio desde las 8:00 p.m. (hora peruana). Este compromiso cierra la serie de dos partidos que definirá al ganador del Torneo Apertura.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO?

La transmisión EN VIVO del Universitario vs. Sporting Cristal estará a cargo de Bicolor+ a través de YouTube, además de emitirse por Juntos TV en la señal de Movistar TV. De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido tanto en TV como vía streaming.

Cómo ver Universitario vs. Sporting Cristal online gratis

Para ver Universitario vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS, los usuarios podrán conectarse al canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube (Bicolor+), plataforma que viene transmitiendo toda la Liga Femenina 2026.

Universitario vs. Sporting Cristal: así llegan a la final

El partido de ida de la gran final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 terminó en un vibrante empate 2-2 entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. El encuentro se disputó en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Cómo se define la final de la Liga Femenina 2026?

La final se jugará en formato de ida y vuelta. El equipo que tenga mejor marcador global tras los dos partidos será el campeón del Apertura. En caso de empate, el título se definirá directamente por penales, sin tiempo suplementario.

Partido Sporting Cristal vs Universitario: lo que está en juego

Este enfrentamiento no solo define al campeón del Apertura, sino que también otorga un cupo a la gran final nacional de la Liga Femenina 2026. Tanto cremas como celestes buscan dar el primer paso hacia el título en un duelo que promete ser intenso de inicio a fin.