Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, salió al frente para responderle a Franco Velazco, administrador de Universitario, quien había tenido fuertes palabras para referirse al estadio Alberto Gallardo, en la previa del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Como se sabe, el titular de la U cuestionó la infraestructura del recinto deportivo celeste. “Hablamos de un club importante y que desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima, la mitad del estadio está sobre el agua”, sostuvo.

Zevallos respondió con todo. “De parte mía no merece ningún comentario. Lo único que puedo decir es que acá pensamos en el fútbol. Somos muy respetuosos de todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera”, expresó en L1 MAX.

Sin embargo, el director deportivo rimense continuó: “Lo que tenemos es, efectivamente, un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie. El estadio está todo al día. Eso es una tranquilidad para nosotros”.

Si bien en un principio desde Cristal había preferido ignorar las palabras de Velazco, esta vez sí hubo una respuesta directamente. El partido ya empezó a jugarse con anticipación fuera de las canchas.