El ‘Cholito’ desperdició una gran oportunidad para anotar el 1-0 de Sporting Cristal vs. Universitario, pero su cabezazo se fue a un lado del arco de Sebastián Britos.
Irven Ávila se perdió una oportunidad única para colocar el 1-0 de Sporting Cristal vs. Universitario. A los 44′, tras un remate de larga distancia de Christofer Gonzales, el balón le quedó al ‘Cholito’ en una gran posición para anotar. Sin embargo, su cabezazo no tuvo dirección y pese a estar frente a frente con Sebastián Britos, no pudo aprovechar la oportunidad de gol. Al término del primer tiempo, el partido sigue sin goles.

