El encuentro entre Universitario y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se jugará finalmente el viernes 7 de agosto a las 8:30 pm en el Estadio Monumental. La actualización modifica el horario inicial que estaba previsto para las 8:00 pm.

🚨🏟️ 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻: el Universitario vs. Sporting Cristal del viernes 7 de agosto se jugará a las 𝟴:𝟯𝟬 𝗽𝗺 en el 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹.#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/5I0YEcz3VN — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) July 31, 2026

El choque entre cremas y celestes genera gran expectativa no solo por la rivalidad, sino también por lo que está en juego en el campeonato. Universitario buscará hacerse fuerte en casa en una fecha especial para el club, mientras que Sporting Cristal intentará dar el golpe como visitante y sumar puntos importantes en la tabla.

Con el cambio de horario ya oficializado, se espera una gran asistencia en el Estadio Monumental, donde la hinchada crema prepara una jornada especial para acompañar al equipo. Este partido es uno de los más atractivos de la fecha y podría marcar el rumbo de ambos clubes en el torneo.

Programación confirmada