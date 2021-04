Posible cambio de fecha para el Universitario vs. Sporting Cristal. El presidente del IPD, Gustavo San Martín, indicó que se espera esta modificación luego de las nuevas medidas anunciadas por el Concejo de Ministros el pasado 14 de abril, donde Lima y Callao pasaron a nivel de riesgo extremo, por lo que volverá la inmovilización social los domingos, justamente día en el que estaba programado el partido (25 de abril).

“La comunicación fue anunciada el día de ayer por la Premier y vamos a esperar el pedido de la FPF de que se mantenga la fecha o si deciden cambiarla, en ese sentido habrá que hacer el pedido con el Mininter y la PCM ya que hay varios eventos deportivos. Se harán las gestiones, pero es muy probable que se cambie”, indicó el presidente del IPD en diálogo con RPP.

De otro lado, también habló sobre la concentración estricta que tendrán los rivales de Universitario y Sporting Cristal (Palmeiras y Sao Paulo) para que puedan jugar la Copa Libertadores: “Tras el sorteo, los clubes se comunicaron con nosotros por intermedio de la FPF y se ha decidido crear esta burbuja, donde los equipos tienen que venir al hotel, jugar e irse. Se han dado las facilidades y se está a la espera de que se pueda indicar cómo serán los protocolos”, señaló.

Finalmente, San Martín reveló la razón por la que Ayacucho FC no pudo jugar en Perú su partido ante Gremio en la Copa Libertadores 2021: “En el caso de Ayacucho lo que ellos planteaban era jugar en Cusco no en Lima, con lo que esta burbuja se rompía, por lo que tenían que moverse a dos sedes, por lo que la permanencia no se podía dar”, sentenció.

