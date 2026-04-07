Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Universitario vs Tolima EN VIVO
El partido está programado para las 9:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador), mientras que en países como Argentina, Brasil y Uruguay se jugará a las 11:00 p.m., y en México iniciará a las 8:00 p.m.
El encuentro se disputará este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en la ciudad de Ibagué. Este escenario será testigo del estreno de ambos equipos en una fase de grupos que promete ser bastante competitiva.
Universitario de Deportes arranca su participación en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Deportes Tolima en un duelo clave por la primera fecha del Grupo B. El cuadro crema buscará empezar con buen pie su aventura internacional tras una temporada anterior positiva.
Bienvenidos, amigos de El Comercio a la transmisión minuto a minuto del partido entre Universitario y Tolima por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores.
Así fue la llegada de Universitario de Deportes a Ibagué.