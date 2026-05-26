Resumen

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Jairo Concha casi convierte el primero ante Deportes Tolima. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Jairo Concha casi convierte el primero ante Deportes Tolima. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes estuvo a centímetros de encontrar el gol que puede acercarlo a los octavos de final de la Copa Libertadores. En pleno primer tiempo del duelo frente a Deportes Tolima, Jairo Concha protagonizó la jugada más peligrosa del encuentro con un potente remate que exigió una notable intervención del arquero Neto Volpi.

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