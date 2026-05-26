Universitario de Deportes estuvo a centímetros de encontrar el gol que puede acercarlo a los octavos de final de la Copa Libertadores. En pleno primer tiempo del duelo frente a Deportes Tolima, Jairo Concha protagonizó la jugada más peligrosa del encuentro con un potente remate que exigió una notable intervención del arquero Neto Volpi.

La acción nació tras una buena combinación ofensiva del cuadro crema. Concha encontró espacios cerca del área rival y sacó un disparo que llevaba dirección de gol, obligando al guardameta brasileño a estirarse para evitar la caída de su arco. El rebote volvió a favorecer al mediocampista, que tuvo una segunda oportunidad en la misma jugada, pero nuevamente se encontró con la resistencia de la defensa y del portero colombiano.

El mediocampista viene siendo uno de los futbolistas más destacados de Universitario en un compromiso de máxima tensión. Con movilidad, precisión en los pases y llegada al área rival, Concha se ha convertido en el principal generador de fútbol de los dirigidos por Héctor Cúper, que necesitan un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones continentales.

Mientras el encuentro continúa desarrollándose en el Estadio Monumental, la imagen de la doble ocasión desperdiciada por Concha queda como una de las grandes emociones de la noche. Universitario sigue buscando el gol que le permita acercarse al objetivo de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y el volante crema ha demostrado que está decidido a asumir ese protagonismo.