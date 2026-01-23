Ver Universitario de Deportes vs. Universidad de Chile EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema 2026′. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 24 de enero de 2026, a las 8:45 de la noche (hora peruana), que son las 10:45 PM de Argentina y Chile, las 7:45 PM de México y las 2:45 AM de España. ¿Dónde ver? TV Perú (Canal 7) transmite el partido en Perú por señal abierta y de manera exclusiva. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

