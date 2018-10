Universitario vs. Unión Comercio: Germán Denis estuvo cerca del 1-0 con un certero cabezazo | VIDEO En el Universitario vs. Unión Comercio, un centro preciso encontró a Germán Denis en una buena posición para ensayar un cabezazo. Sin embargo, no tuvo éxito

Germán Denis estuvo cerca del 1-0 en el Estadio Nacional | Foto: captura