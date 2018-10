En el Universitario vs. Unión Comercio, Willyan Mimbela estuvo cerca de abrir el marcador con un potente zurdazo en el Estadio Nacional. El ex jugador crema quedó en posición de remate por la banda izquierda. No lo pensó y ensayó un remate que asustó al equipo de Nicolás Córdova.

Antes de los 05', Unión Comercio anunció que no han llegado al Estadio Nacional a quedarse en su campo. Tras unas cuantas insinuaciones, el equipo visitante pudo rematar a la portería.

Un buen pase dejó a Willyan Mimbela con oportunidad de remate a portería. El ex Universitario no lo pensó dos veces y probó con un zurdazo.

Sin embargo, su técnica de remate no fue la mejor y salió desviado. El disparo se elevó y pasó por encima de la portería crema.