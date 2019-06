Universitario vs. Unión Huaral EN VIVO vía Gol Perú: se enfrentan por la Copa Bicentenario

Universitario vs. Unión Huaral EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Universitario vs. Unión Huaral este lunes 24 de junio, por la primera fecha del grupo C de la Copa Bicentenario, en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, desde las 3:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este encuentro será transmitido vía la señal de Gol Perú por Movistar TV. En Chile, Estados Unidos y Venezuela por Perú Mágico.



Las escuadras de Universitario de Deportes y Unión Huaral hacen su debut este lunes en la Copa Bicentenario, torneo que reúne a los clubes de la Liga 1 y Liga 2 del fútbol peruano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.



Universitario vs. Unión Huaral - horarios en el mundo

15:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:30 horas en Venezuela, Bolivia

17:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

22:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Universitario de Deportes, ahora bajo la dirección técnica del argentino Ángel Comizzo, espera tener un buen arranque en este certamen y mostrar una verdadera rehabilitación, tras un pésimo inicio de temporada.

Los cremas cumplieron una discreta actuación en el Torneo Apertura de la Liga, en el que terminaron duodécimos en la clasificación con 23 unidades, cerrando su participación con un empate sin goles en el Cusco ante Real Garcilaso.

La llegada de Comizzo, quien reemplazó al chileno Nicolás Córdova, ha inyectado un nuevo aire en tienda merengue, recordando que con el DT argentino lograron su último título nacional, en la campaña 2013.

Unión Huaral, equipo de la Liga 2, es actualmente el líder invicto del torneo de ascenso con 10 puntos y con un partido pendiente.